Encontro da Lua com planetas e chuva de meteoros: o que poderá ser visto do céu no CE em fevereiro

A Lua terá destaque entre os fenômenos celestes que serão possíveis de acompanhar do Ceará durante este mês de fevereiro, quando uma chuva de meteoros também deve embelezar o céu. Apesar do início do período chuvoso, os cearenses ainda podem observar os fenômenos.

Os detalhes sobre o calendário astronômico foram elaborados pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste. O portal de astronomia Star Walk também foi consultado pela reportagem.

Os eventos incluem a aproximação da Lua com planetas como Vênus, Júpiter e Marte – além da fase cheia do satélite natural –, bem como a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos.

No mês de fevereiro, quando começa a quadra chuvosa no Estado, o cenário pode não ser tão favorável para a observação de fenômenos astronômicos devido à nebulosidade. Por outro lado, com o céu limpo já é possível acompanhar alguns astros importantes.

O planeta Marte, por exemplo, está em excelentes condições de visibilidade e aparece como uma estrela avermelhada no início da noite, na direção nordeste. Saturno “nasce” na direção leste depois das 21h. O brilho do planeta equivale ao de uma estrela de primeira magnitude, de cor amarelo-alaranjada.

Lua próxima a Vênus: 7 de fevereiro

Esse fenômeno é denominado de conjunção astronômica e acontece quando dois corpos celestes aparecem perto um do outro no céu, como o que vai acontecer com a Lua e Vênus. No dia 7 de fevereiro, a Lua vai estar com 11,2% de iluminação.

Não será necessário usar nenhum tipo de equipamento para ver o ponto brilhante próximo da Lua. Em Fortaleza, o evento vai ser visto melhor às 18h52.

Chuva de meteoros Alfa Centaurídeos: 8 de fevereiro

Em fevereiro também acontece a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos, que terá o seu pico entre os dias 8 e 9 de fevereiro. A partir de 21h47 já será possível ver algumas “estrelas cadentes” no céu para quem está no Ceará.

As melhores condições para observar esse fenômeno estão no Hemisfério Sul e, nesse período, a Lua estará com baixa iluminação, o que favorece a visibilidade dos meteoros. Até o dia 15 do mês ainda será possível enxergar resquícios da Alfa Centaurídeos.

Lua Nova: 9 de fevereiro

A Lua Nova acontece quando a face visível da Lua não recebe luz do Sol, pois ambos estão na mesma direção. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo e se pondo aproximadamente junto com o Sol.

Neste momento, o satélite natural vai estar entre a Terra e o Sol, fazendo com que o seu lado iluminado fique voltado para longe da Terra. Esse é o melhor momento para observação de estrelas, pois a luz da Lua não vai atrapalhar a visão.

Lua perto de Júpiter: 15 de fevereiro

Júpiter é o segundo planeta mais brilhante depois de Vênus e é facilmente visível. No dia 15 de fevereiro, a Lua estará 37,5% iluminada, claramente visível no céu.

Além disso, a Lua também vai estar próxima de Júpiter. Ambos os corpos celestes estarão na constelação de Áries e serão vistos sem uso de nenhum equipamento, mas o uso de binóculos pode oferecer uma experiência ainda mais interessante.

Legenda: Localização do céu de Fortaleza para a conjunção da Lua e Júpiter Foto: Stellarium/Reprodução

Em Fortaleza, por exemplo, o fenômeno será fácil de enxergar a partir do pôr do Sol e a observação fica disponível por toda a noite.

Vênus perto de Marte: 22 de fevereiro

Já no dia 22 de fevereiro, é a vez dos planetas Marte e Vênus estarem em conjunção na região da Constelação Ocidental de Capricórnio. Os dois planetas poderão ser observados bem próximos no céu um pouco antes do nascer do Sol na região leste do céu. Uma boa para quem acorda ainda na madrugada.

Lua Cheia: 24 de fevereiro

A fase da Lua ganha esse nome porque a totalidade do satélite natural é visível da Terra e isso acontece quando é feito um movimento de 180° após a Lua nova. Dessa forma, o disco lunar fica completamente iluminado porque está em oposição ao Sol em relação ao nosso planeta.

Tecnicamente, a Lua Cheia dura apenas um momento, quando a Lua está do lado oposto da Terra em relação ao Sol, mas o disco lunar parecerá cheio um dia antes e depois disso.

Legenda: Lua cheia encanta moradores de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Essa Lua cheia de fevereiro, na América do Norte, é chamada de Lua da Neve por estar ligada ao início de nevascas intensas. Alguns povos também a chamavam de Lua da Fome pela dificuldade de caçar no período, como detalha o portal Star Walk.

OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado por causa da distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.