Nossamoto realiza Feirão com zero de entrada para Honda 0km

A concessionária Honda Nossamoto inicia a Campanha Zera Estoque nesta sexta-feira (28), o maior evento comercial de motos da marca, com descontos e condições especiais de pagamento. Durante todo o final de semana, os clientes poderão aproveitar as ofertas em motos prontas para entrega, além de benefícios exclusivos, como até 50% de desconto em peças e acessórios.

"Estamos oferecendo preços de fábrica, com zero de entrada e parcelamento facilitado, garantindo que os clientes encontrem modelos disponíveis para pronta entrega, com condições diferenciadas", destaca Tiago Bastos, gerente geral da Honda Nossamoto.

A campanha oferece uma série de vantagens para quem busca renovar a moto ou adquirir novos acessórios. Um dos atrativos é o consórcio com o primeiro pagamento facilitado em 3 vezes no cartão de crédito, tornando a aquisição ainda mais acessível. Além disso, a Honda Nossamoto oferece a inspeção gratuita de 21 itens para garantir a segurança e o bom funcionamento dos veículos.

"Também estamos preparando uma experiência especial para os nossos clientes. No sábado, o atendimento será estendido até as 18h, com direito a café regional, petiscos e até uma feijoada especial nas concessionárias. No domingo, as lojas abrirão das 9h às 16h, garantindo mais flexibilidade para quem deseja aproveitar as ofertas", explica Tiago Bastos, gerente geral da Nossamoto.

A campanha acontece nas lojas da Honda Nossamoto em Fortaleza, Siqueira, Conjunto Ceará, Caucaia, Pecém e Baturité, com ofertas válidas exclusivamente neste final de semana, enquanto durarem os estoques.

Serviço

Feirão Zera Estoque Honda Nossamoto

Data: 28 a 30 de março

Horário: sexta e sábado de 08h às 18h. Domingo de 09h às 16h.

Lojas Honda Nossamoto:

Fortaleza:

Centro: Av. Imperador, 1676

Conjunto Ceará: Avenida H, 1287

Siqueira: Av. General Osório de Paiva, 2970

Caucaia: Rua Coronel Coreia, 2109

Pecém: Av. Antônio Brasileiro, 862

Baturité: Rua Praça Fortaleza 1611

Atendimento digital: (85) 98119-1300 | WhatsApp

Instagram: @nossamotohonda

Site: www.nossamoto.com.br