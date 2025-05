Homem tenta roubar arma de vigilante da UFC, e tiroteio assusta estudantes no Pici

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) relataram momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (15), após ouvirem disparos de arma de fogo nas proximidades do Bloco 334, no Campus do Pici, onde funciona o CEI – Condomínio de Empreendedorismo e Inovação. Segundo a TV Verdes Mares apurou no local, um homem tentou roubar a arma de um vigilante, que reagiu à ação e iniciou a troca de tiros.

Na sequência, o suspeito fugiu e roubou uma motocicleta de um homem que passava na rua Pedro Guerra, em frente ao campus.

Uma estudante informou que a mãe presenciou o momento em que uma pessoa armada corria pelo local. Ainda segundo os relatos, havia um evento no prédio no momento da ocorrência. Um carro da UFC foi atingido pelos tiros, mas não houve feridos.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes da ocorrência à UFC e à Polícia Militar do Ceará (PMCE), e aguarda retorno.

Veja também Segurança PF deflagra operação contra caça ilegal de animais silvestres no interior do Ceará Segurança Homem é assassinado no Interior do Ceará após postar vídeo queimando bíblia

Moto roubada foi encontrada

Ainda conforme a TV Verdes Mares, a motocicleta roubada foi encontrada pela PMCE, mas o suspeito ainda segue foragido. Policiais militares estão no campus do Pici realizando diligências e fazendo a segurança do local.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.