PF deflagra operação contra caça ilegal de animais silvestres no interior do Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou no Ceará, na manhã desta quarta-feira (15), operação com foco no combate a crimes ambientais, especialmente a caça ilegal de animais silvestres. A ação aconteceu nos municípios de Frecheirinha, Massapê, Viçosa do Ceará, Ipueiras e Croatá, e contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os policiais encontraram armas, apetrechos utilizados na caça e diversos animais empalhados, que eram usados para atrair outras presas. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

Legenda: Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, onde foram encontradas armas, apetrechos e animais empalhados utilizados para a caça. Foto: Divulgação / Polícia Federal

Além da caça ilegal, os investigados poderão responder por maus-tratos a animais e associação criminosa.

O Ibama participou da operação auxiliando na identificação das espécies encontradas, o que pode ajudar a caracterizar os crimes e dimensionar os impactos ambientais causados pelos criminosos.

Legenda: Além da caça ilegal, os investigados poderão responder por maus-tratos a animais e associação criminosa. Foto: Divulgação / Polícia Federal

O nome da operação, Intercept Raptor, faz alusão ao objetivo principal, segundo o PF: interceptar ações criminosas que atentam contra a fauna, especialmente os predadores naturais das matas, frequentemente alvo da caça por sua raridade e valor no tráfico ilegal de animais.

Em nota, a Polícia Federal reafirmou seu compromisso com a proteção do meio ambiente e ressaltou que continuará atuando com rigor contra quem desrespeita a legislação ambiental.

"A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente e a preservação da fauna silvestre, e continuará trabalhando incansavelmente para garantir que os responsáveis por crimes ambientais sejam levados à justiça", declarou o órgão.

