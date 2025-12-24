Capotamento em Lavras da Mangabeira deixa uma pessoa morta e quatro feridos

Um capotamento na BR-230, trecho localizado na cidade de Lavras da Mangabeira, no Ceará, deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (24). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o órgão, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e registraram o óbito de um dos passageiros do veículo envolvido no acidente, além de outras quatro vítimas.

Veja também Segurança Advogado é suspeito de transportar bilhete de facção em presídio no Ceará Segurança Mulher morre após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo na Parangaba

As informações apontam que a vítima morta é um adolescente de 16 anos, que não teve a identidade revelada. Já o carro era um Fiat Uno 2012.

Até então, não se sabe como teria ocorrido o capotamento. A PRF ainda confirmou que as quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da região.