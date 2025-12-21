Quatro armas de fogo e munições são apreendidas em terreno baldio em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encontrou um terreno baldio que servia de depósito de armamentos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse sábado (20). Quatro armas de foco e diversas munições foram apreendidas.

A apreensão foi realizada por policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), na Rua Santa Fé, no bairro Parque Leblon.

"A ocorrência foi registrada quando composições realizavam incursão na região e, ao acessarem um terreno baldio, se depararam com um depósito irregular contendo armamento e acessórios de uso restrito", informou a PMCE.

No local, foram apreendias uma carabina calibre Ponto 40, duas pistolas calibre Ponto 40, uma espingarda calibre 12, quatro carregadores de carabina, três carregadores de pistola calibre Ponto 380, um carregador de pistola Ponto 40 e munições de diversos calibres.

Materiais utilizados para tráfico de drogas

Os policiais militares também localizaram, no terreno baldio, materiais utilizados para o tráfico de drogas: uma balança de precisão (para pesar o entorpecente) e uma prensa (para o preparo e embalagem das drogas).

A Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi preso na ação policial.

"Todo o material foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde a ocorrência foi registrada . A Polícia Civil dará continuidade às investigações com o objetivo de identificar os responsáveis pelo armamento", acrescentou a PMCE.