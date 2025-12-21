Suspeito de roubar celulares em Fortaleza é preso em flagrante
Sete aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia.
Um homem, suspeito de realizar assaltos em Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), no último sábado (20). Com ele, foram apreendidos sete aparelhos celulares.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou que o Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil, tomou conhecimento dos assaltos ocorridos no bairro Monte Castelo e iniciou as buscas pelo criminoso.
O Núcleo de Investigação e Inteligência (Nuip) e o Núcleo Operacional (NO) do Depatri participaram das investigações e das buscas pelo suspeito, que resultaram na prisão.
O suspeito, um homem de 23 anos que não teve a identidade revelada, foi detido com um facão e sete aparelhos celulares.
Segundo a SSPDS, "o homem já possui antecedentes criminais por roubo e homicídio. Ele foi conduzido à unidade da PCCE, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado".
A Pasta destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria.
As denúncias também podem ser enviadas para o número de WhatsApp (85) 3101-0181; e pelo “e-denúncia”, o site do serviço 181 (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/). O sigilo e o anonimato são garantidos pela SSPDS.