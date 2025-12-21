Diário do Nordeste
Suspeito de roubar celulares em Fortaleza é preso em flagrante

Sete aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia.

Segurança
A imagem mostra sete aparelhos celulares, um facão e um distintivo da Polícia Civil do Ceará, em cima de uma bancada.
Legenda: Um facão e sete celulares foram apreendidos com o suspeito.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Um homem, suspeito de realizar assaltos em Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), no último sábado (20). Com ele, foram apreendidos sete aparelhos celulares.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou que o Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil, tomou conhecimento dos assaltos ocorridos no bairro Monte Castelo e iniciou as buscas pelo criminoso.

O Núcleo de Investigação e Inteligência (Nuip) e o Núcleo Operacional (NO) do Depatri participaram das investigações e das buscas pelo suspeito, que resultaram na prisão.

O suspeito, um homem de 23 anos que não teve a identidade revelada, foi detido com um facão e sete aparelhos celulares.

Segundo a SSPDS, "o homem já possui antecedentes criminais por roubo e homicídio. Ele foi conduzido à unidade da PCCE, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado".

A Pasta destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria.

As denúncias também podem ser enviadas para o número de WhatsApp (85) 3101-0181; e pelo “e-denúncia”, o site do serviço 181 (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/). O sigilo e o anonimato são garantidos pela SSPDS.

