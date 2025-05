Homem é assassinado no Interior do Ceará após postar vídeo queimando bíblia

Um homem de 47 anos, identificado informalmente como Antonio Rocha de Sousa, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Aeroporto, em Tianguá, no Interior do Ceará. O corpo estava com perfurações por disparos de arma de fogo.

O crime foi registrado um dia após a vítima publicar nas redes sociais um vídeo queimando uma bíblia.

Contudo, ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime, investigado como homicídio doloso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O homem foi atingido enquanto ainda estava em via pública, conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará enviada ao Diário do Nordeste.

De acordo com uma página local, o corpo foi encontrado na residência da vítima, que morava sozinha, por populares que acionaram a polícia.

A vítima possuía antecedente criminal por lesão corporal dolosa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.

A Delegacia de Tianguá é a unidade da Polícia Civil que está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso.

QUEIMA DE BÍBLIA

“Isso aqui, Bíblia Sagra, diz que é sagrada, veja bem o que ela faz diante do fogo”, inicia o homem em vídeo publicado em uma rede social nessa terça-feira (13).

Na sequência, ele pega um isqueiro e começa a queimar o livro enquanto fala: “Para mim, Deus não existe. Isso aqui é só um jeito de escravizar pessoas e manipular”.

O vídeo ganhou a internet instantaneamente e gerou indignação entre fiéis.

REPERCUSSÃO

O ato continuou repercutindo mesmo após a morte do homem. Nas redes sociais, após o compartilhamento do homicídio, alguns internautas celebraram.

“Que sirva de lição para gente deste tipo que gostam de brincar com as coisas de deus”, expressa um comentário no Instagram.

Outra pessoa também comentou: “Uns disseram que a batata dele tava assando! E aí assou, com Deus ninguém pode blasfemar pq ele é justo”.

