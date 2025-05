Saiba quem era Valeria Márquez, influenciadora mexicana morta durante transmissão ao vivo no TikTok

Valeria Márquez, de 23 anos, foi morta nessa terça-feira (13), durante uma transmissão ao vivo no TikTok. As imagens de sua morte ganharam a internet mundial em minutos.

Natural do México, a jovem era influenciadora. Além disso, também era cabeleireira, tendo sido morta no seu local de trabalho, um salão de beleza na cidade de Guadalajara, capital do estado de Jalisco.

Unido ambas as atividades, a vítima era conhecida na rede social por utilizar a plataforma para publicar conteúdos de beleza e estilo de vida, segundo o portal La Nación.

A jovem também era modelo, tendo pousado para diversas lojas com roupas de debutante, de inverno e até jalecos. A informação é da CNN.

Em 2021, em Guadalajara, Valeria foi “miss rostro”, miss rosto, em tradução livre. A informação contava em seu perfil no Instagram.

No mundo do audiovisual, participou, em 2024, de um videoclipe da música “Hoy La Vi Pasar”, do cantor Pillin Guzmán.

Valeria tinha mais de 95 mil seguidores e vídeos com cerca de 800 mil visualizações.

INVESTIGAÇÃO

A polícia mexicana investiga o caso como feminicídio. Outros detalhes sobre o crime ainda não foram divulgados.

“A vítima era uma pessoa com presença ativa e influência nas redes sociais”, apontou um comunicado da procuradoria estatal de Jalisco.

A primeira linha de investigação aponta que ela foi abordada por um homem que portava uma arma de fogo. Ele é o suspeito de ter realizado os disparos.

Policiais municipais foram ao local por conta de um relato por meio da linha de emergência e confirmaram a morte da jovem. Promotores públicos também coletaram depoimentos e evidências no local.

Veículos mexicanos apontam que o crime acontece em meio a uma grande onda de insegurança no país.

Na última segunda-feira (12), uma candidata de Veracruz, no Golfo do México, foi assassinada a tiros junto da própria filha e de outros três homens.

SUSPEITO

O principal suspeito de matar Valeria é o chefe de um cartel. O homem, Ricardo Ruíz Velasco, conhecido como 'R2' ou 'El Tripa', está sendo apontado como o autor do crime, segundo veiculado no jornal local Milenio.

O homem integra o grupo de elite do cartel Nova Geração de Jalisco (CJNG) e estaria em um relacionamento amoroso com Valeria há alguns meses.

No entanto, o Ministério Público de Jalisco ainda não confirmou o envolvimento de R2 no caso, destacando que “a investigação continuará com a devida confidencialidade para evitar qualquer impacto sobre ela”.

