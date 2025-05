Amiga de influenciadora mexicana morta nega envolvimento no crime; MP descarta acusação formal

Após o trágico assassinato da modelo e influencer Valeria Márquez durante uma transmissão via TikTok na terça-feira (13), inúmeras teorias surgiram sobre as motivações e os responsáveis pelo crime. Entre os nomes suspeitos, surgiu o da melhor amiga da ex-miss, Vivian de la Torre.

O ataque que vitimou Valeria, ocorreu quando um atirador - se passando por entregador - entrou no salão Blossom The Beauty Lounge e atirou, atingindo-a no peito e na cabeça.

As suspeitas sobre a melhor amiga começaram quando Vivian havia enviado um porquinho de pelúcia para ela, e teria pedido que ela ficasse no local para receber o presente. Outra jovem identificada como Erika estava com a influenciadora.

Também influenciadora e modelo, Vivian então negou envolvimento no crime com o crescente envolvimento do seu nome no crime, e durante uma live pediu respeito a memória de Valeria, e que a entrega de presentes eram comuns no salão.

Legenda: Vivian de la Torre, melhor amiga de Valeria Márquez, pediu empatia e respeito, e que as acusações contra ela só "aumentam" a sua dor Foto: Reprodução / Redes sociais

"Por respeito à memória da minha linda Vale, peço o respeito de vocês por este assunto delicado. Nem eu, nem a outra garota jamais imaginamos que algo aconteceria com ela naquele momento", disse ela num comentário na rede social de vídeos.

Sem suspeitos

O Ministério Público de Jalisco disse, por meio de comunicado, que ainda não existem suspeitos ligados ao caso, mas acrescentou que as informações sobre a investigação ainda estão se desenvolvendo conforme evidências forem coletadas.

O órgão reforçou ainda que todas as evidências disponíveis podem modificar os rumos da investigação, sejam declarações ministeriais, publicações e vídeos divulgados em plataformas digitais, e que estas serão cuidadosamente analisadas pela equipe investigativa.