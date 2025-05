'Uma pessoa como Pepe Mujica não morre', diz Lula após velório do ex-presidente uruguaio

O funeral do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, reuniu milhares de pessoas no Palácio Legislativo, em Montevidéu, nesta quinta-feira (15). Entre elas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva.

Após a cerimônia, que ocorreu no Salão dos Passos Perdidos, o mais imponente da sede do Congresso uruguaio, o político brasileiro falou à imprensa sobre a vida do líder uruguaio e sua importância.

“O que é gratificante para nós, seres humanos, é que uma pessoa como o Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que o Pepe Mujica plantou em todos esses anos [...] isso é uma dádiva de Deus, que só é concedida a seres humanos superiores”, disse Lula em coletiva.

Na quarta-feira (14), antes de chegar ao local do velório, um dos prédios mais importantes do país, o corpo de Mujica saiu em cortejo desde a Praça Independência, onde fica o prédio da Presidência da República, até a sede do Congresso Nacional.

Para garantir que o máximo de uruguaios pudessem se despedir do admirado líder popular, a visitação foi estendida até as 23h. Outros chefes de Estado, como o presidente do Chile, Gabriel Boric, também marcaram presença.

Veja também Mundo Líder da extrema direita de Portugal, André Ventura, passa mal durante discurso Mundo Vídeo de Papa Leão XIV dando bronca em irmão por não atender ao telefone viraliza Mundo Saiba quem era Valeria Márquez, influenciadora mexicana morta durante transmissão ao vivo no TikTok

CREMAÇÃO

O corpo do ex-presidente Pepe Mujica será cremado em cerimônia privada, e as cinzas serão depois espalhadas na chácara em que morou, no mesmo local onde está enterrada sua cachorra Manuela, o que era um desejo dele.

A chácara de Mujica e Lucía fica em Rincón del Cerro, nos arredores da capital. Ali, ao longo de toda a sua trajetória, Pepe viveu uma vida simples e austera, onde plantava flores, especialmente rosas, e árvores frutíferas.

No dia da morte de Pepe, o então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias no Brasil.

O ex-presidente, ex-senador e ex-guerrilheiro contra a ditadura uruguaia se tornou um ícone da esquerda latino-americana e morreu na última terça-feira (13), aos 89 anos de idade. Ele tinha um diagnóstico de câncer de esôfago.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.