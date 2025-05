Líder da extrema direita de Portugal, André Ventura, passa mal durante discurso

O líder do partido Chega, da ultradireita de Portugal, André Ventura, de 42 anos, passou mal na noite desta terça-feira (13), durante um discurso num jantar comício para apoiadores na cidade de Tavira, na costa de Algarve, em Portugal.

Nas imagens, é possível ver Ventura falar aos presentes, tomar um copo d'água e, em seguida, levar as mãos ao peito e aos poucos cair no chão até ser levado por sua equipe de segurança. O evento ocorreu durante a intensa agenda do candidato a primeiro-ministro do país, que realizará eleições legislativas no domingo (18).

Tendo sido socorrido de imediato - pois no local estava equipado com duas ambulâncias - foi levado para o Hospital de Faro para fazer exames, e deve passar a noite na unidade de saúde. Segundo informações da equipe de socorro que prestou o primeiro atendimento, um infarto teria sido descartado.

Segundo o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, Ventura “está bem” e “sempre esteve consciente”, e foi aconselhado pelos médicos a fazer as devidas avaliações no hospital. "Vai tudo correr bem", disse o deputado aos presentes no evento, que ainda fizeram um brinde ao líder do partido, de acordo com o canal SIC Notícias.

