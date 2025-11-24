EUA devem incluir governo de Maduro em lista de terroristas

As tensões entre Estados Unidos e Venezuela devem escalar ainda mais nesta segunda-feira (24), quando o governo de Donald Trump deve incluir o regime venezuelano de Nicolás Maduro na lista de organizações terroristas.

Grupos islamistas, separatistas, guerrilhas e, mais recentemente, quadrilhas e organizações do narcotráfico do México e da Colômbia são exemplos de integrantes da lista norte-americana.

Segundo Washington, o próximo a ser inserido no mecanismo é o 'Cartel de los Soles', grupo de narcotráfico supostamente chefiado por Maduro.

Especialistas descartam a existência de uma organização formalmente estabelecida, e citam somente redes de corrupção permissivas com atividades ilícitas.

O que pode mudar com a medida?

O especialista em sociopolítica e professor universitário no México, Juan Manuel Trak, avalia que a classificação do governo de Maduro como terrorista aumentaria as opções de investidas de Trump contra a Venezuela.

"Abre um leque de possibilidades, tanto militares quanto sancionatórias, para o governo Trump seguir exercendo pressão." Juan Manuel Trak Especialista em sociopolítica

Recentemente, os Estados Unidos mobilizaram para o Caribe o maior porta-aviões do mundo, junto com uma flotilha de navios de guerra e caças para operações antidrogas.

Segundo o presidente venezuelano, o único objetivo das ações dos Estados Unidos é forçá-lo a sair do poder.

"Esse aumento da pressão gera a percepção de que algum tipo de ataque já é quase iminente", considera Trak.

Até o momento, 83 pessoas foram mortas em cerca de 20 bombardeios norte-americanos contra supostas embarcações do narcotráfico na região venezuelana.

Veja também Mundo Trump sanciona lei que obriga divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein Mundo Menino brasileiro tem dedos cortados em escola de Portugal

Possibilidade de negociações e queda de Maduro

O presidente venezuelano disse estar disposto a conversar "cara a cara" com Trump, que já sinalizou uma reunião "em algum momento", mas nada está na agenda até agora.

Para Trak, é "muito pouco provável" que o chavismo caia agora e que Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória eleitoral nas eleições presidenciais de julho, assuma o poder com a prêmio Nobel da Paz María Corina Machado.

"Trump poderia estar pensando em ter acesso a recursos minerais venezuelanos, em troca de reduzir um pouco a ameaça no Caribe e depois fazer algum tipo de transição interna na Venezuela", indica o especialista.