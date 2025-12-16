Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nessa segunda-feira (15) uma ação judicial na qual reivindica pelo menos US$ 10 bilhões, o equivalente a R$ 54 bilhões, ao canal de televisão BBC por difamação. O motivo seria a veiculação de um documentário que, segundo ele, distorceu suas palavras no dia do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. A defesa de Trump alega suposta difamação e violação da lei sobre práticas comerciais enganosas e desleais da Flórida. A BBC afirmou que está determinada a se defender das ameaças de Trump.