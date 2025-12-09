Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia

Um incêndio atingiu um prédio comercial no centro de Jacarta, na Indonésia, e deixou ao menos 20 mortos nesta terça-feira (9). Segundo informações da polícia, as chamas começaram em um edifício de sete andares após a explosão de uma bateria no primeiro andar. Entre as vítimas, a polícia contabilizou cinco homens e 15 mulheres, enquanto equipes de bombeiros continuaram atuando no local ao longo do dia em buscas de sobreviventes ou outras vítimas. Dezenas de bombeiros participaram da ação de resgate, tanto no resfriamento da estrutura como no auxílio aos atingidos. O balanço oficial das autoridades ainda pode ser atualizado.