Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo

O Peru foi atingido por um terremoto de magnitude 6, na noite de sábado (27), na região de Áncash, ao norte da capital Lima. Conforme informações divulgadas nesse domingo (28), pelo menos 25 pessoas ficaram feridas após o sismo.

O epicentro do intenso tremor aconteceu no oceano Pacífico, a uma profundidade de 52 quilômetros, em frente à cidade portuária de Chimbote, segundo o boletim oficial.

Vídeos mostram os estragos provocado pelo terremoto. Nas imagens, é possível observar que a estrutura de diversas residências e estabelecimentos sofreu danos estruturais.

Segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP), desde quinta-feira (25), vários sismos menores foram registrados no país, inclusive um de magnitude 4,8, ocorrido no domingo, a 155 quilômetros ao sul de Lima.

O Instituto de Geologia, Mineração e Metalurgia também divulgou que “tem identificadas zonas críticas por perigos geológicos” em Áncash e La Libertad, outro departamento mais ao norte.

O Peru é um dos países localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e do leste da Ásia.

Nessas regiões registra-se a maior atividade sísmica do mundo. Só no território peruano, ocorrem anualmente pelo menos uma centena de abalos sísmicos perceptíveis à população.