Explosão em estação de esqui na Suíça deixa ‘dezenas de mortos’ durante festa de Ano Novo

Autoridades policiais também estimam mais de 100 feridos após incêndio no local.

Escrito por
e
Mundo
Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Legenda: Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Foto: Reprodução / AFP | MAXIME SCHMID / AFP.

Uma explosão em uma estação de esqui na Suíça deixou “dezenas de mortos” e pelo menos 100 pessoas feridas, conforme estimativa da Polícia local, divulgada nesta quinta-feira (1º). O caso foi registrado durante as comemorações de Ano Novo.

Segundo as autoridades, um "fogo de origem indeterminada" deu início a um incêndio no bar da estação de esqui suíça de Crans-Montana, no sudoeste do país, um popular resort turístico.

"Presume-se que várias dezenas de pessoas estejam mortas", afirmou o comandante da Polícia, Frédéric Gisler, que estimou em cerca de 100 o número de feridos. “Todos estão sendo atendidos", acrescentou.

O incidente lotou os hospitais do cantão de Valais, que declararam estado de emergência. Muitos dos feridos foram transferidos para unidades médicas de outras regiões da Suíça.

Apuração da causa

As autoridades declararam que estavam investigando as causas do incêndio, mas descartam um "ataque".

As chamas começaram por volta de 01h30 no horário local (21h30 de quarta-feira em Brasília), no bar Le Constellation, que tem capacidade para 300 pessoas na parte interna e outras 40 na varanda.

"Um amplo contingente de policiais, bombeiros e socorristas chegou imediatamente ao local para auxiliar as numerosas vítimas", assinalou o comunicado da polícia de Valais. "A operação segue em andamento", acrescentou.

O presidente suíço, Guy Parmelin, lamentou o que classificou de "tragédia terrível". "O que se supunha que seria um momento de alegria acabou fazendo com que o primeiro dia do ano em Crans-Montana se tornasse um dia de luto", escreveu no X.

Balanço de mortos

Segundo um médico presente, citado pelo jornal suíço Blick, o número de mortos poderia ser de "dezenas". Já o jornal regional Le Nouvelliste também mencionou um "balanço elevado", de acordo com suas fontes, com "cerca de 40 mortos e 100 feridos".

A imprensa local sugere que o fogo pode ter começado com artefatos de pirotecnia durante um show, mas a polícia indicou que a causa era desconhecida.

"Como estão as coisas, nos inclinamos pela teoria de um incêndio", afirmou a promotora de Valais, Béatrice Pilloud, destacando que está "absolutamente" descartado que tenha se tratado "de um ataque terrorista".

"Não foi um artefato explosivo o que causou o fogo", afirmou, por sua vez, Stephane Ganzer, chefe do departamento de Segurança do cantão de Valais.

A polícia destacou que a área estava "completamente fechada ao público" e que "foi imposta uma zona de exclusão aérea sobre Crans-Montana".

