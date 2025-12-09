Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão

Pelo menos 30 pessoas foram reportadas como feridas nesta terça-feira (9) após o forte terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o litoral norte do Japão. Foram registradas ondas de tsunami de até 70 centímetros, segundo a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. O tremor foi registrado às 23h15 de segunda-feira (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do arquipélago, a uma profundidade de 53 km, e elevou as possibilidades de novos tremores fortes nos próximos dias, segundo a Agência Meteorológica japonesa.