Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão

Foram registradas ondas de tsunami de até 70 centímetros.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
Mundo

Pelo menos 30 pessoas foram reportadas como feridas nesta terça-feira (9) após o forte terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o litoral norte do Japão. Foram registradas ondas de tsunami de até 70 centímetros, segundo a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. O tremor foi registrado às 23h15 de segunda-feira (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do arquipélago, a uma profundidade de 53 km, e elevou as possibilidades de novos tremores fortes nos próximos dias, segundo a Agência Meteorológica japonesa. 

Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia
Mundo

Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia

As fortes chuvas que assolam o país há semanas deixaram regiões destruídas.

Diário do Nordeste/AFP
Há 2 horas
Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia
Mundo

Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia

Autoridades locais apontaram que ao menos 20 pessoas morreram.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vista geral de um incêndio que começou após um terremoto na cidade de Aomori, no Japão, em 8 de dezembro de 2025.
Mundo

Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) registrou ondas de até 70 centímetros depois do sismo.

Redação e AFP
08 de Dezembro de 2025
Foto que contém Patrice Talon, presidente do Benim.
Mundo

Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

Grupo de militares afirmava ter tomado o poder no país africano.

Redação e AFP
07 de Dezembro de 2025
Frank O. Gehry.
Mundo

Morre aos 96 anos Frank O. Gehry, um dos principais nomes da arquitetura mundial

Frank morreu em decorrência de uma doença respiratória.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra papa Leão XIV sorrindo e ajustando seu solidéu branco com a mão direita, onde um anel proeminente é visível.
Mundo

Papa assina nova orientação sobre sexo no casamento

Documento guia católicos em relação ao papel do ato sexual no matrimônio.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Presidente do México.
Mundo

México tem aumento de salário e redução de jornada de trabalho

O país também dobrou o período mínimo legal de férias remuneradas.

Redação e AFP
03 de Dezembro de 2025
A imagem de mulher irritada ilustra o termo rage bait, escolhido como a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Oxford.
Mundo

Você sabe o que é 'rage bait'? Descubra a palavra do ano de 2025

Termo que descreve conteúdos feitos para provocar indignação vence eleição da Oxford.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de quatro prédios incendiados com grupo de voluntários vestidos de branco na frente, formando uma fila.
Mundo

13 pessoas são presas por suspeita de ligação com incêndio em Hong Kong

Equipamentos usados para a reforma dos prédios são cogitados como causa das altas proporções do episódio.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Mundo

Ataque em festa infantil deixa 4 mortos e 10 feridos nos Estados Unidos

Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre pausa na imigração de pessoas do terceiro mundo.
Mundo

Trump diz que vai suspender 'permanentemente imigração de países do terceiro mundo'

O presidente dos Estados Unidos não especificou as nações afetadas.

Redação
28 de Novembro de 2025
Veja antes e depois e outras imagens do incêndio em Hong Kong
Mundo

Veja antes e depois e outras imagens do incêndio em Hong Kong

Mais de 120 pessoas já morreram, e número pode aumentar.

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra o brasileiro Daniel Lucas de Campos, que morreu ao servir como soldado na guerra da Ucrânia, vestindo com uniforme militar em selfie.
Mundo

Brasileiro que atuava como soldado morre na guerra da Ucrânia

Jovem se juntou ao conflito após promessa salarial de R$ 25 mil.

Redação
28 de Novembro de 2025
Uma visão geral mostra as consequências de um grande incêndio que atingiu vários blocos de apartamentos no empreendimento residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po em Hong Kong, em 27 de novembro de 2025.
Mundo

Pior incêndio em 77 anos deixa mais de 125 mortos em Hong Kong

Após mais de 40 horas o fogo foi "praticamente extinto" no local.

Redação e AFP
28 de Novembro de 2025
Soldado aparece em pé, vestido com uniforme camuflado do Exército ucraniano, apoiado entre duas paredes de tijolos.
Mundo

Cearense de Fortaleza compartilha rotina como soldado na guerra da Ucrânia

Alimentação, descanso e regime de trabalho: cearense detalha ao Diário do Nordeste como vive em meio à guerra na Ucrânia.

Nathália Paula Braga*
27 de Novembro de 2025
Uma vista de perto de um edifício em construção ou renovação com andaimes de bambu e redes de segurança verde, possivelmente em Hong Kong. Uma janela no centro da estrutura está em chamas intensas, com uma coluna de fumaça preta subindo. O fogo irradia uma luz laranja brilhante para fora da janela.
Mundo

Andaimes de bambu alimentaram incêndio em arranha-céus de Hong Kong

Governo abriu investigação sobre as causas da tragédia.

Redação
27 de Novembro de 2025
Militares dos EUA.
Mundo

Dois militares são baleados em tiroteio na Casa Branca, nos EUA

Os dois estão em estado grave.

Redação e AFP
26 de Novembro de 2025
Uma densa fumaça e chamas se elevam enquanto um grande incêndio consome vários blocos de apartamentos no Wang Fuk Court, no distrito Tai Po de Hong Kong, em 26 de novembro de 2025.
Mundo

Incêndio em conjunto de prédios de Hong Kong deixa pelo menos 55 mortos

Centenas de pessoas estão desaparecidas.

Redação e AFP
26 de Novembro de 2025
Dois líderes religiosos, incluindo um cardeal com sua vestimenta tradicional, inspecionam papamóvel adaptado para projetos sociais.
Mundo

Papamóvel do papa Francisco será usado como clínica em Gaza

Veículo foi equipado para realizar atendimentos de crianças.

AFP e Redação
26 de Novembro de 2025