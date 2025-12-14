Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile; conheça o líder da direita

Com mais de 95% das urnas apuradas, Kast obteve 58,3% dos votos, enquanto Jara alcançou 41,7%.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
Mundo
Homem de meia-idade, de cabelos grisalhos, usando terno escuro, camisa branca e gravata azul, acena com a mão direita enquanto sorri levemente. Ao fundo, aparecem várias bandeiras do Chile, desfocadas, em tons de azul, branco e vermelho.
Legenda: A vitória marca a primeira vez, desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que a extrema-direita volta a comandar o país.
Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP.

O candidato da direita José Antonio Kast, do Partido Republicano, foi eleito presidente do Chile neste domingo (14), vencendo de virada o segundo turno das eleições contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, do Partido Comunista. 

Com mais de 95% das urnas apuradas, Kast obteve 58,3% dos votos, enquanto Jara alcançou 41,7%, segundo o Serviço Eleitoral do Chile (Servel).

No primeiro turno, realizado em 16 de novembro, Jara havia ficado em primeiro lugar, com 26,8% dos votos, enquanto Kast obteve 23,9%. 

A vitória marca a primeira vez, desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que a direita volta a comandar o país. Kast deverá receber a faixa presidencial do atual presidente, Gabriel Boric, e assumir o Palácio de La Moneda em março do próximo ano.

Pouco após a divulgação do resultado, Jeannette Jara reconheceu a derrota e parabenizou o adversário.

“A democracia falou alto e claro. Acabei de falar com o presidente eleito José Antonio Kast para desejar-lhe sucesso para o bem do Chile”, escreveu a candidata em uma publicação na rede X.

O segundo turno foi realizado com voto obrigatório para todos os eleitores registrados, sob pena de multa. Cerca de 15 milhões de chilenos estavam aptos a votar, e o Servel decretou o encerramento da votação por volta das 18h (horário local).

Campanha eleitoral

A campanha foi fortemente marcada pelo tema da imigração e da segurança pública. O Chile dobrou sua população estrangeira em sete anos, chegando a 8,8% do total em 2024, com cerca de 337 mil imigrantes em situação irregular – um cenário explorado politicamente pelo candidato vencedor.

Ao encerrar a campanha, Kast prometeu “um choque de esperança” após anos de “caos, desordem e insegurança”. “Este governo gerou caos, desordem e insegurança. E nós vamos fazer o contrário: vamos gerar ordem, segurança e confiança”, afirmou durante comício em Temuco.

Após a confirmação do resultado, apoiadores de Kast foram às ruas para celebrar a vitória com bandeiras do Chile e do Partido Republicano. O presidente eleito prometeu governar para todos. “Quem vencer terá que ser presidente de todos os chilenos”, disse após votar.

Quem é Kast?

José Antonio Kast, de 59 anos, é advogado, católico e pai de nove filhos. Ele construiu sua trajetória política na direita chilena, tendo sido deputado por mais de uma década antes de fundar o Partido Republicano, legenda pela qual disputou e venceu a eleição presidencial.

Filho de um imigrante alemão que se estabeleceu no Chile após a Segunda Guerra Mundial, Kast teve sua biografia alvo de controvérsias em campanhas anteriores, devido a investigações jornalísticas que apontaram a filiação de seu pai ao Partido Nazista.

O presidente eleito afirma que o pai foi recrutado à força e nega vínculos ideológicos com o nazismo.

Kast também é conhecido por sua defesa pública do regime de Augusto Pinochet, período que já classificou como responsável por um suposto “passado glorioso” do país, embora tenha evitado aprofundar o tema durante a campanha para não perder apoio eleitoral.

Na área econômica, o presidente eleito defende menos regulamentação, flexibilização das leis trabalhistas e redução de impostos corporativos, ainda que aliados indiquem uma possível moderação das propostas para viabilizar a governabilidade.

Em temas sociais, Kast já declarou oposição ao aborto em qualquer circunstância e à venda da pílula do dia seguinte. Questionado no último debate televisivo, afirmou: “Eu apoio a vida desde a concepção até a morte natural”.

O contexto político chileno segue marcado pelas consequências dos protestos de massa observados em 2019, que deixou 32 mortos e milhares de feridos, e pelas frustrações em torno das tentativas fracassadas de reformar a Constituição herdada da ditadura.

Homem de meia-idade, de cabelos grisalhos, usando terno escuro, camisa branca e gravata azul, acena com a mão direita enquanto sorri levemente. Ao fundo, aparecem várias bandeiras do Chile, desfocadas, em tons de azul, branco e vermelho.
Mundo

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile; conheça o líder da direita

Com mais de 95% das urnas apuradas, Kast obteve 58,3% dos votos, enquanto Jara alcançou 41,7%.

Redação
Há 6 minutos
Grupo de pessoas caminhando próximo a viaturas policiais com luzes de emergência acesas à noite, incluindo uma pessoa com véu e sacola, em cenário urbano iluminado por luzes azuis e vermelhas.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque à festa judaica que deixou 16 mortos em Sydney

Cerca de 40 pessoas continuam internadas após tiroteio em cidade da Austrália.

Redação e AFP
Há 2 horas
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em uma festa. Um atirador também acabou morto.

Redação
14 de Dezembro de 2025
candelabro de nove pontas chamado de hanukkiah pelos judeus
Mundo

Saiba o que é Hanukkah, celebração judaica alvo de tiroteio na Austrália

Até o momento, 12 pessoas morreram.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Tiroteio em praia da Austrália.
Mundo

Ataque a tiros em Bondi Beach deixa 12 mortos na Austrália

No local acontecia um evento judaico.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025
Policiais no local do tiroteio que deixou duas pessoas mortas e pelo menos oito feridas na Universidade Brown, em 13 de dezembro de 2025, em Providence, Rhode Island.
Mundo

Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

Até a noite deste sábado (13), o responsável pelo ataque seguia foragido.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália
Mundo

Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália

O caso aconteceu em setembro, mas as imagens só foram divulgadas nessa quinta-feira (11).

Redação e AFP
12 de Dezembro de 2025
Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo
Mundo

Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo

Medidas de vigilância sanitária serão reforçadas caso se confirme o contágio.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Felipe Menegaz Rodrigues é brasileiro e estava muito próximo do local do acidente.
Mundo

Brasileiro escapa por pouco de avião que caiu sobre carro nos EUA

Aeronave atingiu carro em rodovia da Flórida durante pouso forçado.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Avião pousando em rodovia dos EUA.
Mundo

Avião aterrissa em carro ao tentar pouso de emergência nos EUA

O motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão
Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão

Foram registradas ondas de tsunami de até 70 centímetros.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia
Mundo

Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia

As fortes chuvas que assolam o país há semanas deixaram regiões destruídas.

Diário do Nordeste/AFP
09 de Dezembro de 2025
Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia
Mundo

Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia

Autoridades locais apontaram que ao menos 20 pessoas morreram.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vista geral de um incêndio que começou após um terremoto na cidade de Aomori, no Japão, em 8 de dezembro de 2025.
Mundo

Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) registrou ondas de até 70 centímetros depois do sismo.

Redação e AFP
08 de Dezembro de 2025
Foto que contém Patrice Talon, presidente do Benim.
Mundo

Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

Grupo de militares afirmava ter tomado o poder no país africano.

Redação e AFP
07 de Dezembro de 2025
Frank O. Gehry.
Mundo

Morre aos 96 anos Frank O. Gehry, um dos principais nomes da arquitetura mundial

Frank morreu em decorrência de uma doença respiratória.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra papa Leão XIV sorrindo e ajustando seu solidéu branco com a mão direita, onde um anel proeminente é visível.
Mundo

Papa assina nova orientação sobre sexo no casamento

Documento guia católicos em relação ao papel do ato sexual no matrimônio.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Presidente do México.
Mundo

México tem aumento de salário e redução de jornada de trabalho

O país também dobrou o período mínimo legal de férias remuneradas.

Redação e AFP
03 de Dezembro de 2025
A imagem de mulher irritada ilustra o termo rage bait, escolhido como a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Oxford.
Mundo

Você sabe o que é 'rage bait'? Descubra a palavra do ano de 2025

Termo que descreve conteúdos feitos para provocar indignação vence eleição da Oxford.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de quatro prédios incendiados com grupo de voluntários vestidos de branco na frente, formando uma fila.
Mundo

13 pessoas são presas por suspeita de ligação com incêndio em Hong Kong

Equipamentos usados para a reforma dos prédios são cogitados como causa das altas proporções do episódio.

Redação
01 de Dezembro de 2025