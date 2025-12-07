Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

O governo do Benim, país da África Ocidental, anunciou neste domingo (7) que "fracassou" uma tentativa de golpe de Estado, poucas horas depois de um grupo de militares afirmar ter "destituído" o presidente Patrice Talon.

"Um pequeno grupo de soldados iniciou uma insurreição com o objetivo de desestabilizar o Estado e suas instituições. Diante desta situação, as Forças Armadas do Benim e sua hierarquia (...) conseguiram manter o controle da situação e frustrar a manobra", anunciou, na televisão, o ministro do Interior, Alassane Seidou.

Patrice Talon, que deve deixar o poder em abril após dois mandatos, está seguro, segundo fontes próximas. Várias testemunhas relataram ter ouvido "disparos" ou "rajadas de tiros" em Cotonou, sede do governo do País.

Veja também Mundo México tem aumento de salário e redução de jornada de trabalho Mundo Papa assina nova orientação sobre sexo no casamento

Militares iniciam "tensão" com anúncio de destituição do presidente

Na madrugada deste domingo, um grupo de militares autodenominado Comitê Militar para a Refundação afirmou ter "destituído" Talon na televisão pública do país, cuja transmissão foi interrompida pouco depois.

Logo após o anúncio, uma fonte próxima ao presidente indicou à AFP que o mandatário estava a salvo e que o exército está retomando o controle.

"Trata-se de um pequeno grupo de pessoas que apenas controla a televisão. O exército regular está retomando o controle. A cidade [Cotonou] e o país estão totalmente seguros, assim como o presidente e sua família", disse.

A embaixada da França informou no X (antigo Twitter) que "foram ouvidos disparos no Camp Guezo, perto da residência do presidente da República" e pediu aos cidadãos franceses que permaneçam em suas casas "por razões de segurança".

Uma fonte militar confirmou que a situação está "sob controle" e que os golpistas não tomaram "nem a residência do chefe de Estado, nem a presidência da República". "É questão de tempo para que tudo volte à normalidade. A limpeza segue seu curso", acrescentou.

Benim é marcado por golpes e tentativas

Ainda neste domingo, o acesso à televisão nacional e à presidência estava bloqueado por militares, constatou um jornalista da AFP.

Também estava proibido o acesso a várias zonas de Cotonou, incluindo o hotel Sofitel, bem como os bairros onde ficam instituições internacionais. No entanto, não houve relatos de presença militar no aeroporto ou no restante da cidade, onde a população continuava nas atividades habituais.

A história política do Benim tem sido marcada por vários golpes de Estado ou tentativas. Patrice Talon, no poder desde 2016, concluirá em abril de 2026 seu segundo mandato, o máximo permitido pela Constituição.

A principal sigla da oposição está excluído das próximas eleições que enfrentarão o partido no poder com um opositor considerado "moderado".

A oposição critica Talon por uma guinada autoritária em um país que antes se destacava pela vitalidade de sua democracia.