Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) registrou ondas de até 70 centímetros depois do sismo.

Escrito por
e
Mundo
Imagem de uma vista geral de um incêndio que começou após um terremoto na cidade de Aomori, no Japão, em 8 de dezembro de 2025.
Legenda: Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas devido ao terremoto.
Foto: STR / JIJI PRESS / AFP.

O Japão registrou um terremoto de magnitude 7,6 nesta segunda-feira (8). Apesar de ter inicialmente emitido um alerta de tsunami, as autoridades suspenderam o aviso. A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) notificou ondas de até 70 centímetros após o sismo.

O terremoto atingiu principalmente uma área da costa do Pacífico. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detalhou que o evento foi registrado às 23h15 (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do Japão, a uma profundidade de 53 quilômetros.

A primeira onda de tsunami atingiu um porto em Aomori, na ilha principal do Japão, às 23h43 (11h43), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Riscos do terremoto

Um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, afirmou que houve alguns feridos, segundo a emissora pública NHK. Imagens ao vivo mostraram cacos de vidro espalhados pelas ruas.

Residentes de Hachinohe fugiram de suas casas para se refugiar na prefeitura. Além disso, o terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde os alarmes soaram nos celulares para alertar os moradores.

O porta-voz do governo Minoru Kihara instou os residentes a permanecerem em um local seguro até que o alerta fosse suspenso.

