Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

O Japão registrou um terremoto de magnitude 7,6 nesta segunda-feira (8). Apesar de ter inicialmente emitido um alerta de tsunami, as autoridades suspenderam o aviso. A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) notificou ondas de até 70 centímetros após o sismo.

O terremoto atingiu principalmente uma área da costa do Pacífico. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detalhou que o evento foi registrado às 23h15 (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do Japão, a uma profundidade de 53 quilômetros.

A primeira onda de tsunami atingiu um porto em Aomori, na ilha principal do Japão, às 23h43 (11h43), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Veja também Mundo México tem aumento de salário e redução de jornada de trabalho Mundo Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

Riscos do terremoto

Um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, afirmou que houve alguns feridos, segundo a emissora pública NHK. Imagens ao vivo mostraram cacos de vidro espalhados pelas ruas.

Residentes de Hachinohe fugiram de suas casas para se refugiar na prefeitura. Além disso, o terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde os alarmes soaram nos celulares para alertar os moradores.

O porta-voz do governo Minoru Kihara instou os residentes a permanecerem em um local seguro até que o alerta fosse suspenso.