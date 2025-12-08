Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

O Japão registrou um terremoto de magnitude 7,6 nesta segunda-feira (8). Apesar de ter inicialmente emitido um alerta de tsunami, as autoridades suspenderam o aviso. A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) notificou ondas de até 70 centímetros após o sismo.
O terremoto atingiu principalmente uma área da costa do Pacífico. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detalhou que o evento foi registrado às 23h15 (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do Japão, a uma profundidade de 53 quilômetros.
A primeira onda de tsunami atingiu um porto em Aomori, na ilha principal do Japão, às 23h43 (11h43), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).
Riscos do terremoto
Um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, afirmou que houve alguns feridos, segundo a emissora pública NHK. Imagens ao vivo mostraram cacos de vidro espalhados pelas ruas.
Residentes de Hachinohe fugiram de suas casas para se refugiar na prefeitura. Além disso, o terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde os alarmes soaram nos celulares para alertar os moradores.
O porta-voz do governo Minoru Kihara instou os residentes a permanecerem em um local seguro até que o alerta fosse suspenso.