Morre aos 96 anos Frank O. Gehry, um dos principais nomes da arquitetura mundial

Morreu, nesta sexta-feira (5), aos 96 anos, Frank Owen Gehry, um dos principais nomes da arquitetura mundial.

Natural do Canadá, Gehry foi responsável pelo Museu Guggenheim, em Bibao, na Espanha. A estrutura revestida em titânio é uma das principais obras do arquiteto e transformou a cidade em grande ponto turístico.

Outra obra marcante de Frank é a Walt Disney Concert Hall, que fica localizada em Londres, nos EUA. Por ela, ele recebeu o Prêmio Pritzker de 1989.

Meaghan Lloyd, sua chefe de gabinete, informou ao New York Times que Frank morreu em casa, na Califórnia.

Ele vivia na cidade de Santa Monica, com a esposa Berta. Ele morreu em decorrência de uma doença respiratória.

Frank deixa a esposa e mais quatro filhos. Apesar de canadense, o arquiteto também possuía nacionalidade norte-americana.