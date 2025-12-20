Bebê nasce com mais de 7 kg e surpreende família no Canadá

Paul e Stacie Golebiowski, do Canadá, já esperavam um bebê acima da média, mas ainda assim se surpreenderam com o tamanho do filho ao nascimento. Durante a gestação, exames de ultrassom indicavam que o menino poderia pesar entre 5,9 kg e 7,7 kg, o que levou o casal a imaginar que ele seria “um pouco maior do que a média”.

O bebê, batizado de Grayson, nasceu em 4 de julho de 2024, no Orillia Soldiers’ Memorial Hospital, em Ontário, com 7,08 kg e 62,2 centímetros. Em entrevista à revista People, Stacie contou que ficou apreensiva antes de vê-lo pela primeira vez.

"Sem saber como seria um bebê de 7 kg, eu estava nervosa. Mas quando vi nosso lindo bebê fofinho, foi amor à primeira vista", disse. Paul descreveu o momento como uma mistura de felicidade intensa com surpresa.

Devido ao tamanho, Grayson precisou ficar internado na UTI neonatal, pois apresentou dificuldades respiratórias nos primeiros dias de vida. Ele recebeu suporte por cerca de uma semana e também utilizou uma sonda nasogástrica para alimentação e medicação.

Ao longo dos 27 dias no hospital, o bebê ainda desenvolveu um quadro considerado “bem severo” de candidíase oral. Quando finalmente teve alta, Grayson já usava roupas de seis meses e fraldas tamanho 3.

A sonda de alimentação continuou sendo utilizada por mais dois meses, até a completa recuperação da infecção. Os pais classificaram o período como “desafiador”, mas afirmaram que levar o filho para casa foi “maravilhoso” após quase um mês de internação.

Com o passar do tempo, o bebê apresentou evolução positiva. Segundo o casal, Grayson segue se desenvolvendo dentro do esperado. "Ele é um bebê paciente, engraçado e feliz. Adora balbuciar, rir, fazer caras novas, sorrir, brincar com carrinhos, ‘fingir’ que lê e comer", disseram.

Atualmente, aos 17 meses, Grayson pesa 10,9 kg e mede 83,8 cm. Paul e Stacie destacam que um dos maiores encantos da rotina é observar a relação do menino com a irmã mais velha, Chloe, de 3 anos.

“O amor e a amizade que Grayson e a irmã compartilham são adoráveis e derretem nossos corações”, afirmou o casal. “Ter um menino e uma menina é incrível, e somos imensamente gratos por ter o melhor dos dois mundos".