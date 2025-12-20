Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bebê nasce com mais de 7 kg e surpreende família no Canadá

Recém-nascido precisou de cuidados especiais após o parto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Grayson nasceu com mais de 7kg e precisou ficar internado na UTI neonatal.
Legenda: Grayson nasceu com mais de 7kg e precisou ficar internado na UTI neonatal.
Foto: Reprodução.

Paul e Stacie Golebiowski, do Canadá, já esperavam um bebê acima da média, mas ainda assim se surpreenderam com o tamanho do filho ao nascimento. Durante a gestação, exames de ultrassom indicavam que o menino poderia pesar entre 5,9 kg e 7,7 kg, o que levou o casal a imaginar que ele seria “um pouco maior do que a média”.

O bebê, batizado de Grayson, nasceu em 4 de julho de 2024, no Orillia Soldiers’ Memorial Hospital, em Ontário, com 7,08 kg e 62,2 centímetros. Em entrevista à revista People, Stacie contou que ficou apreensiva antes de vê-lo pela primeira vez.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gisele Bündchen se casou com Joaquim Valente, diz site

teaser image
Zoeira

Filha de Bráulio Bessa se encanta por bode batizado de João Gomes e história viraliza; veja vídeo

"Sem saber como seria um bebê de 7 kg, eu estava nervosa. Mas quando vi nosso lindo bebê fofinho, foi amor à primeira vista", disse. Paul descreveu o momento como uma mistura de felicidade intensa com surpresa.

Devido ao tamanho, Grayson precisou ficar internado na UTI neonatal, pois apresentou dificuldades respiratórias nos primeiros dias de vida. Ele recebeu suporte por cerca de uma semana e também utilizou uma sonda nasogástrica para alimentação e medicação.

Ao longo dos 27 dias no hospital, o bebê ainda desenvolveu um quadro considerado “bem severo” de candidíase oral. Quando finalmente teve alta, Grayson já usava roupas de seis meses e fraldas tamanho 3.

A sonda de alimentação continuou sendo utilizada por mais dois meses, até a completa recuperação da infecção. Os pais classificaram o período como “desafiador”, mas afirmaram que levar o filho para casa foi “maravilhoso” após quase um mês de internação.

Com o passar do tempo, o bebê apresentou evolução positiva. Segundo o casal, Grayson segue se desenvolvendo dentro do esperado. "Ele é um bebê paciente, engraçado e feliz. Adora balbuciar, rir, fazer caras novas, sorrir, brincar com carrinhos, ‘fingir’ que lê e comer", disseram.

Atualmente, aos 17 meses, Grayson pesa 10,9 kg e mede 83,8 cm. Paul e Stacie destacam que um dos maiores encantos da rotina é observar a relação do menino com a irmã mais velha, Chloe, de 3 anos.

“O amor e a amizade que Grayson e a irmã compartilham são adoráveis e derretem nossos corações”, afirmou o casal. “Ter um menino e uma menina é incrível, e somos imensamente gratos por ter o melhor dos dois mundos". 

Grayson nasceu com mais de 7kg e precisou ficar internado na UTI neonatal.
Mundo

Bebê nasce com mais de 7 kg e surpreende família no Canadá

Recém-nascido precisou de cuidados especiais após o parto.

Redação
Há 45 minutos
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, posam em frente a painel com fotografia de vista do Rio de Janeiro.
Mundo

Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A previsão era de que o pacto comercial fosse firmado neste sábado (20), mas o adiamento ocorreu por iniciativa da França e da Itália.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Imagem da aeronave KC-135 Stratotanker em voo.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria

Não é início de uma guerra, mas é uma declaração de vingança”, declara secretário de defesa dos EUA.

Nathália Paula Braga*
20 de Dezembro de 2025
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos
Mundo

Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Redação e AFP
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto
Mundo

Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

Ataque a tiros aconteceu no último sábado (13), deixando duas pessoas mortas.

Redação
19 de Dezembro de 2025
EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown
Mundo

EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown

Suspeito é estudante português que foi encontrado morto nessa quinta-feira (18).

Redação
19 de Dezembro de 2025
TikTok.
Mundo

TikTok assina acordo para venda nos EUA

A medida é uma resposta a uma lei aprovada.

Redação e AFP
18 de Dezembro de 2025
Kshamenk vivia há cerca de três décadas em um tanque de concreto no parque Mundo Marino.
Mundo

Morre Kshamenk, a última orca em cativeiro da América do Sul

Animal viveu 30 anos em tanque e reacendeu debate sobre cativeiro.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos
Mundo

Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos

Segundo a Casa Branca, ações visam proteger segurança nacional.

AFP e Redação
17 de Dezembro de 2025
Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria
Mundo

Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria

Ahmed lutou contra e desarmou um dos atiradores, mas também foi atingido por disparos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação
Mundo

Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação

O motivo seria a veiculação de um documentário sobre o dia do ataque ao Capitólio.

Redação
16 de Dezembro de 2025
A bandeira da Austrália é vista ao lado de homenagens florais do lado de fora do Bondi Pavilion em Sydney no dia 16 de dezembro de 2025, em homenagem às vítimas do tiroteio na Bondi Beach.
Mundo

Atirador de ataque em Sydney acorda do coma

Suspeito é mantido sob custódia policial em hospital.

Redação e AFP
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra as nove vítimas identificadas no ataque em Sydney.
Mundo

Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários
Mundo

Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários

Trabalhadores entraram em greve contra as "condições de trabalho deterioradas" e os "recursos insuficientes" no museu.

AFP e Redação
15 de Dezembro de 2025
Ônibus que caiu em penhasco na Colômbia.
Mundo

Queda de ônibus escolar em penhasco deixa pelo menos 17 mortos na Colômbia

Os estudantes estavam em uma excursão para celebrar a formatura.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

Homem que desarmou atirador em Sydney recebe R$ 700 mil em doações

Comerciante lutou com suspeito durante ataque na Austrália.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
Homem de meia-idade, de cabelos grisalhos, usando terno escuro, camisa branca e gravata azul, acena com a mão direita enquanto sorri levemente. Ao fundo, aparecem várias bandeiras do Chile, desfocadas, em tons de azul, branco e vermelho.
Mundo

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile; conheça o líder da direita

Com mais de 95% das urnas apuradas, Kast obteve 58,3% dos votos, enquanto Jara alcançou 41,7%.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Grupo de pessoas caminhando próximo a viaturas policiais com luzes de emergência acesas à noite, incluindo uma pessoa com véu e sacola, em cenário urbano iluminado por luzes azuis e vermelhas.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque à festa judaica que deixou 16 mortos em Sydney

Cerca de 40 pessoas continuam internadas após tiroteio em cidade da Austrália.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em uma festa. Um atirador também acabou morto.

Redação
14 de Dezembro de 2025
candelabro de nove pontas chamado de hanukkiah pelos judeus
Mundo

Saiba o que é Hanukkah, celebração judaica alvo de tiroteio na Austrália

Até o momento, 12 pessoas morreram.

Redação
14 de Dezembro de 2025