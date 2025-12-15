Queda de ônibus escolar em penhasco deixa pelo menos 17 mortos na Colômbia

Um ônibus de passeio escolar caiu de um penhasco no noroeste da Colômbia, neste domingo (14), deixando pelo menos 17 mortos e outras 20 feridas, conforme balanço divulgado pelo jornal O Globo.

Os estudantes estavam em uma excursão que se dirigia da região do Caribe para Medellín quando o acidente ocorreu, de acordo com uma publicação nas redes sociais do governador do departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Entre os feridos estão 16 jovens com idades entre 16 e 18 anos, segundo informou nota divulgada pela Secretaria de Saúde de Antioquia.

Passeio de formatura

A polícia informou que os estudantes estavam no último ano e viajaram para uma praia para celebrar a formatura. Imagens divulgadas pela mídia local mostram o ônibus destruído em uma encosta e uma equipe de resgate retirando pessoas em macas.

Uma fonte da polícia disse à AFP que a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) opera na área do acidente, por isso bombeiros e membros da Defesa Civil devem tomar medidas especiais de segurança para realizar seus trabalhos.