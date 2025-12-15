Diário do Nordeste
Queda de ônibus escolar em penhasco deixa pelo menos 17 mortos na Colômbia

Os estudantes estavam em uma excursão para celebrar a formatura.

(Atualizado às 10:44)
Mundo
Ônibus que caiu em penhasco na Colômbia.
Legenda: Entre os feridos estão 16 jovens com idades entre 16 e 18 anos.
Foto: STRINGER / AFP.

Um ônibus de passeio escolar caiu de um penhasco no noroeste da Colômbia, neste domingo (14), deixando pelo menos 17 mortos e outras 20 feridas, conforme balanço divulgado pelo jornal O Globo

Os estudantes estavam em uma excursão que se dirigia da região do Caribe para Medellín quando o acidente ocorreu, de acordo com uma publicação nas redes sociais do governador do departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Entre os feridos estão 16 jovens com idades entre 16 e 18 anos, segundo informou nota divulgada pela Secretaria de Saúde de Antioquia.

Passeio de formatura

A polícia informou que os estudantes estavam no último ano e viajaram para uma praia para celebrar a formatura. Imagens divulgadas pela mídia local mostram o ônibus destruído em uma encosta e uma equipe de resgate retirando pessoas em macas.

Uma fonte da polícia disse à AFP que a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) opera na área do acidente, por isso bombeiros e membros da Defesa Civil devem tomar medidas especiais de segurança para realizar seus trabalhos. 

