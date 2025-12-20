Mega da Virada 2025 pode atingir valor histórico de R$ 1 bilhão

O prêmio da Mega da Virada 2025, considerado o sorteio mais esperado do ano, pode alcançar a marca histórica de R$ 1 bilhão. A possibilidade depende do resultado do sorteio da Mega-Sena previsto para este sábado (20), promovido pela Caixa Econômica Federal.

Atualmente, a estimativa da premiação especial é de cerca de R$ 850 milhões, mas o montante pode aumentar conforme a arrecadação dos concursos regulares. Isso ocorre porque parte do valor arrecadado na Mega-Sena é destinada ao prêmio da Mega da Virada, sorteado em 31 de dezembro.

Na última quinta-feira (18), a Mega-Sena acumulou e passou a oferecer R$ 62 milhões. Caso o prêmio volte a não ter ganhador neste fim de semana, uma parcela da arrecadação será incorporada ao valor do sorteio especial de fim de ano, elevando ainda mais a premiação.

Do total arrecadado em cada concurso da Mega-Sena, 43,35% compõem o prêmio bruto. Desse percentual, uma fatia é reservada especificamente para a Mega da Virada, garantindo um valor robusto para o último sorteio do ano.

Em 2025, mudanças nas regras também ampliaram o potencial do prêmio principal. Uma portaria do Ministério da Fazenda aumentou a porcentagem destinada aos acertadores das seis dezenas nos concursos especiais, o que contribui para a possibilidade de o prêmio atingir R$ 1 bilhão.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que fizerem cinco acertos, e assim sucessivamente.