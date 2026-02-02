Diário do Nordeste
Mãe morre em desabamento de casas no Rio de Janeiro; filha de 7 anos é resgatada

Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de cinco horas.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:39)
País
Equipe de resgate trabalhando em uma operação de busca após um desastre, com profissionais em uniformes laranja e capacetes, em um ambiente de destruição.
Legenda: No total, duas residências de dois pavimentos vieram abaixo.
Foto: Divulgação.

Uma mulher morreu após a casa onde morava com a filha desabar na madrugada desta segunda-feira (2), no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela GloboNews.

Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de cinco horas. Conforme o g1, às 6h24, o Corpo de Bombeiros local conseguiu retirar dos escombros a criança de 7 anos, identificada como Ágatha Martins, que foi encaminhada para atendimento médico.

A corporação informou que oito pessoas ficaram feridas, mas apenas uma adolescente, de 14 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do desabamento, nem detalhes sobre o estado de saúde da menina. Cerca de 50 bombeiros militares de 7 quartéis atuam no local.

No total, duas residências de dois pavimentos vieram abaixo. Elas ficavam na Avenida Rei Pelé, na altura da Rua Oito de Dezembro, na área da antiga favela do Metrô. 

No fim desse domingo (1º), a capital carioca registrou chuvas intensas, principalmente na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Às 20h27, a Defesa Civil emitiu um alerta nos celulares dos residentes dessas regiões.

Ao portal da TV Globo, moradores relataram que, por volta de 1h30, acordaram com o estrondo das casas ruindo. "Eu estava dormindo. Eu acordei já com o barulho e aquela fumaceira. Não deu para fazer nada. Eu vi minha mãe soterrada com minha sobrinha, e eu e minha irmã conseguimos tirá-las”, disse uma das moradoras.

