Menina de 4 anos é encontrada com vida em mata após três dias desaparecida em MG
Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança.
Uma menina de quatro anos foi encontrada com vida em um matagal após passar três dias desaparecida. Alice Maciel Lacerda Lisboa tinha sido vista pela última vez na quinta-feira (2), na casa do sítio dos avós, localizada na Região Central de Minas Gerais.
A criança é autista não verbal. Ela foi localizada a quase dois quilômetros de distância do local do desaparecimento e entregue à família.
De acordo com os Bombeiros, a menina estava com os sinais vitais preservados, apresentando apenas algumas marcas de capim pelo corpo.
Veja também
"Meu coração tá aliviado, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui, que ajudou, principalmente os voluntários", disse a mãe, Karine Maciel.
Nessa sexta-feira (30), o Ministério da Justiça chegou a emitir um alerta sobre o desaparecimento.
FORÇA-TAREFA
Uma força-tarefa foi montada na zona rural de Jeceaba para encontrar Alice Maciel. Bombeiros, policiais e civis voluntários participaram das buscas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 12 guarnições empenhadas na missão, que incluía cães farejadores e uso de drones.
A menina estava com os avós e o irmão mais novo quando desapareceu.
A família conta que a criança saiu pela porta dos fundos, onde há uma varanda.