Fortaleza e Ceará podem se enfrentar na 5ª Fase da Copa do Brasil; Entenda como

Fortaleza e Ceará garantiram vaga na 5ª Fase da Copa do Brasil 2026 ao superarem seus adversários nesta terça-feira. O Leão venceu o Nova Iguaçu por 1x0 fora de casa, e o Vovô superou o São Bernardo nos pênaltis após empate em 0x0 fora de casa.

Assim, os dois estão nos 32 melhores da competição e conhecerão adversários por sorteio ou se enfrentarem. Isso mesmo, os dois podem se enfrentar na 5ª Fase, pois vão estar em potes diferentes.

Mas qual é o critério do sorteio?

A CBF dividirá os 32 clubes em dois potes de 16, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes 2026 (RNC 2026).

A entidade deixa claro no seu RCG:

Parágrafo único – Os 32 (trinta e dois) Clubes disputantes da 5ª Fase serão posicionados em 2 (dois) Blocos, sendo que os Clubes do Bloco I (Clubes de 1º a 16º no RNC 2026) enfrentarão os Clubes do Bloco II (Clubes de 17º a 32º no RNC 2026).

E o Fortaleza é o 13º colocado no RNC 2026, enquanto o Vovô é o 21º.

Assim, o Leão estará no Pote 1 e o Vovô no 2.

O Pote 1 terá 15 times de Série A e o Fortaleza, único da B.

5 times da Série A estarão no Pote 2: Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo.

Nem todos os clubes do Pote 2 estão confirmados já, que acontecerão jogos ainda nesta quarta-feira e quinta-feira.

Pote 1:

Flamengo (1º)

Corinthians (2º)

Palmeiras (3º)

Atlético-MG (4º)

São Paulo (5º)

Fluminense (6º)

Botafogo (7º)

Athletico-PR (8º)

Bahia (9º)

Vasco (10º)

Cruzeiro (11º)

Grêmio (12º)

Fortaleza (13º)

Internacional (14º)

Red Bull Bragantino (15º)

Santos (16º)

Pote 2

Vitória-BA (20º)

Ceará (21º)

Coritiba (24º)

Mirassol (28º)

Operário-PR (30º)

Chapecoense (33º)

Paysandu (35º)

Remo (37º)

Athletic-MG (51º)

Volta Redonda (43º) ou Barra-SC (99º)

Jacuipense (94º) ou Novorizontino (32º)

Vila Nova-GO (29º) ou Confiança (53º)

Atlético-GO (18º) ou Ponte Preta (38º)

Maringá (56º) ou Goiás (23º)

Juventude (17º) ou Àguia de Marabá (67º)

CRB (26º) ou Figueirense (59º)