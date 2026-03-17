Fortaleza e Ceará podem se enfrentar na 5ª Fase da Copa do Brasil; Entenda como
Equipes avançaram de fase nesta terça-feira (17)
Fortaleza e Ceará garantiram vaga na 5ª Fase da Copa do Brasil 2026 ao superarem seus adversários nesta terça-feira. O Leão venceu o Nova Iguaçu por 1x0 fora de casa, e o Vovô superou o São Bernardo nos pênaltis após empate em 0x0 fora de casa.
Assim, os dois estão nos 32 melhores da competição e conhecerão adversários por sorteio ou se enfrentarem. Isso mesmo, os dois podem se enfrentar na 5ª Fase, pois vão estar em potes diferentes.
Mas qual é o critério do sorteio?
A CBF dividirá os 32 clubes em dois potes de 16, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes 2026 (RNC 2026).
A entidade deixa claro no seu RCG:
Parágrafo único – Os 32 (trinta e dois) Clubes disputantes da 5ª Fase serão posicionados em 2 (dois) Blocos, sendo que os Clubes do Bloco I (Clubes de 1º a 16º no RNC 2026) enfrentarão os Clubes do Bloco II (Clubes de 17º a 32º no RNC 2026).
E o Fortaleza é o 13º colocado no RNC 2026, enquanto o Vovô é o 21º.
Assim, o Leão estará no Pote 1 e o Vovô no 2.
O Pote 1 terá 15 times de Série A e o Fortaleza, único da B.
5 times da Série A estarão no Pote 2: Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo.
Nem todos os clubes do Pote 2 estão confirmados já, que acontecerão jogos ainda nesta quarta-feira e quinta-feira.
Pote 1:
Flamengo (1º)
Corinthians (2º)
Palmeiras (3º)
Atlético-MG (4º)
São Paulo (5º)
Fluminense (6º)
Botafogo (7º)
Athletico-PR (8º)
Bahia (9º)
Vasco (10º)
Cruzeiro (11º)
Grêmio (12º)
Fortaleza (13º)
Internacional (14º)
Red Bull Bragantino (15º)
Santos (16º)
Pote 2
Vitória-BA (20º)
Ceará (21º)
Coritiba (24º)
Mirassol (28º)
Operário-PR (30º)
Chapecoense (33º)
Paysandu (35º)
Remo (37º)
Athletic-MG (51º)
Volta Redonda (43º) ou Barra-SC (99º)
Jacuipense (94º) ou Novorizontino (32º)
Vila Nova-GO (29º) ou Confiança (53º)
Atlético-GO (18º) ou Ponte Preta (38º)
Maringá (56º) ou Goiás (23º)
Juventude (17º) ou Àguia de Marabá (67º)
CRB (26º) ou Figueirense (59º)