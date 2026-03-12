CPMI do INSS convoca ex-noiva e cunhado de Vorcaro

Martha Graeff e Fabiano Zettel, respectivamente ex-noiva e cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, serão convocados para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.

A ligação da blogueira e do empresário e pastor com o dono do Banco Master pautou a aprovação da convocação dos dois na CPMI, que ainda não tem data agendada para ocorrer.

Martha ficou conhecida nacionalmente após vazar para a imprensa uma série de conversas íntimas dela com Vorcaro enquanto eles ainda estavam juntos. Já Fabiano foi preso no último dia 4, junto de Vorcaro, em nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Master.

A instituição financeira fez pelo menos 250 mil contratos de empréstimos consignados mesmo com “falta de comprovação de documentação". O fato colocou o banco na mira da CPMI, que investiga uma série de fraudes e descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas no País.

A aprovação das convocações de Martha e Fabiano ocorreu em votação simbólica. Além dos dois, outros nomes também tiveram a convocação aprovada para a CPMI.

Entre eles, estão Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DNIT; Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-sócio do Master; e Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia do Master.

Quatro depoimentos que ocorreriam nesta quinta-feira (12) na comissão foram cancelados “por motivos diversos”.