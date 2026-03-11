Mãe do rapper Oruam é considerada foragida em operação contra Comando Vermelho

A empresária Márcia Gama, mãe do rapper Oruam e esposa do traficante Marcinho VP, é considerada foragida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Ela é um dos alvos da Operação Contenção Red Legacy, deflagrada na manhã desta quarta (11) para desarticular a estrutura Nacional do Comando Vermelho. Márcia, porém, não foi localizada por agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD).

Com mais de 500 mil seguidores e autora do livro “Fé com Reflexão”, Márcia é apontada pelas investigações como uma das intermediadoras da facção fora do sistema prisional, atuando na circulação de informações e outras articulações.

Além dela, Landerson Nepomuceno, que é sobrinho de Marcinho VP, também teria participação direta nesse papel de comunicação externa e é considerado foragido.

Marcinho VP está preso há quase 30 anos e é apontado pela Polícia Civil como um dos chefes do Comando Vermelho.

No escopo da operação, agentes da Polícia Civil cumpriram mandados em endereços da família do traficante e encontraram itens como uma camiseta estampada com o rosto de Marcinho VP acompanhado da palavra “liberdade”.

A veste tem semelhanças com uma usada pelo Oruam em show no Lollapalooza, em 2024. O rapper também é considerado foragido da Justiça desde o início de fevereiro.