PF derruba perfis e investiga 'trend' que simula violência contra mulheres nas redes sociais

A Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (PF) derrubou perfis em redes sociais e abriu um inquérito para investigar a chamada trend “caso ela diga não”, que simula reações violentas após a recusa de pedidos de namoro ou casamento. A informação foi confirmada ao blog da jornalista Julia Dualibi na segunda-feira (9).

De acordo com a PF, a ofensiva busca desarticular a disseminação de conteúdos que incentivam a violência contra mulheres.

Nos vídeos publicados nas redes, jovens encenam situações em que fazem pedidos românticos e, após a suposta recusa, simulam agressões, como socos em objetos ou golpes com faca.

A repercussão do tema ocorre em meio a casos reais de violência. No Rio de Janeiro, uma jovem que recusou um homem foi esfaqueada mais de 15 vezes e sobreviveu após quase um mês internada.

Assunto levado ao Congresso

O assunto também deve avançar no Congresso. Nesta terça-feira (10), a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados vota um requerimento para que a Procuradoria-Geral da República investigue a publicação viral.

O pedido foi apresentado pelo deputado Pedro Campos e solicita a adoção de medidas para responsabilização criminal por apologia à violência.