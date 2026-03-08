Entenda por que o Dia da Mulher é celebrado em 8 de março

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 70 para marcar a luta das mulheres por direitos e condições equiparadas às dos homens. Contudo, no decorrer do tempo, a data incorporou ainda mais demandas, como o fim do machismo e da violência de gênero.

Mas, por que 8 de março? Há algumas histórias que explicam a escolha da data. Uma delas diz respeito a uma greve de funcionárias têxteis em Nova York, em 1908, quando centenas de mulheres protestaram por condições dignas de trabalho.

Poucos anos depois, em 1910, a 2ª Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague, sugeriu criar uma data específica dedicada a celebrar as conquistas femininas e a luta por direitos iguais.

Em 1917, a Rússia foi marcada por um ciclo revolucionário que derrubou a monarquia czarista e que instigou trabalhadoras do setor de tecelagem a entrarem em greve. O fato aconteceu no dia 8 de março e entrou para a história.

Oficialização pela ONU

A partir da década de 60, o 8 de março já tinha se tornado tradicional na luta feminina por direitos trabalhistas iguais. No entanto, foi apenas em 1975 que a ONU decidiu oficializar a data como ação destinada ao combate das desigualdades e da discriminação de gênero no mundo inteiro.