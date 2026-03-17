Polícia Civil de SP pede prisão de tenente-coronel por suspeita de morte de PM

O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto teve pedido de prisão expedido pela Polícia Civil de São Paulo à Justiça pela morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana.

O pedido foi feito nesta terça-feira (17) após documentos da Polícia Técnico-Científica que indicam sinais de que Gisele teria desmaiado antes de ser baleada na cabeça e que não apresentou defesa.

O argumento da Polícia Civil de SP é o de que o tenente-coronel pode atrapalhar as investigações do crime. A Justiça pode se pronunciar ainda nesta terça.

A PM foi encontrada morta no apartamento que dividia com o marido e o caso foi inicialmente tratado como suicídio. No entanto, denúncias anônimas contra Geraldo e o desenrolar das investigações levaram a morte a ser investigada como suspeita.

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Laudos da Polícia Técnico-Científica acrescentam informações ao caso

Segundo os documentos da perícia, manchas de sangue da soldado foram encontradas por diferentes cômodos do apartamento.

Lesões no rosto e no pescoço de Gisele foram reveladas em laudo necroscópico e, segundo peritos, ela teria desmaiado antes de ser baleada.

Segundo informações da TV Globo, o documento ainda aponta que as lesões encontradas na PM eram "contundentes" e tinham sido feitas "por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal", expressão que indica marcas de unhas.