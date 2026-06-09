Mulher morre em UPA após gravar vídeos sobre falta de atendimento médico

Uma mulher de 32 anos morreu pouco tempo após gravar um vídeo em que denunciava a falta de funconários em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O caso ocorreu na madrugada do último domingo (7).

Brenda Larissa Maia deu entrada na unidade na tarde do último sábado (6) com queixas de dores no peito. Na madrugada do outro dia, faleceu no local.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe dela, Sônia de Oliveira da Silva, Brenda sofria de fibromialgia e cardiopatia. As informações são do g1.

Veja também País Morre jornalista cearense Cristiane Sampaio, aos 40 anos, em Brasília País Rio de Janeiro quer recuperar parte de dinheiro aportado em investimentos no Banco Master

O que aconteceu

Durante a tarde de sábado, Brenda fez a triagem e aguardava atendimento. Por volta das 22h, ela avisou à família que o quadro de saúde havia piorado.

Devido ao quadro médico delicado, a paciente precisou passar por uma oxigenoterapia, um tratamento que consiste na administração de oxigênio. Sem sinais de melhora, Brenda começou a gravar vídeos para a família sobre a situação da UPA durante a noite.

"A UPA está agora, literalmente, com todas as salas vazias. Tem médico no descanso e uma médica vai sair para conduta de transferência", disse ela na gravação.

Legenda: Imagens gravadas por Brenda, horas antes dela falecer, de consultórios vazios na UPA. Foto: Reprodução.