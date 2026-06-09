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Morre jornalista cearense Cristiane Sampaio, aos 40 anos, em Brasília

Atualmente, a profissional integrava a equipe de produção da TV Câmara.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:11)
País
Cristiane Sampaio.
Legenda: Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a jornalista atuou profissionalmente como repórter, produtora de telejornalismo e assessora de imprensa.
Foto: Reprodução Instagram.

Morreu nessa segunda-feira (8), em Brasília, a jornalista da TV Câmara Cristiane Sampaio, aos 40 anos. A causa da morte não foi divulgada. 

Segundo boletim de ocorrência ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a jornalista foi encontrada sem vida no quarto de um hotel onde estava hospedada. A morte foi constatada por um bombeiro militar. 

Cristiane era cearense, mas morava na capital federal desde 2016, onde chegou a atuar no cargo de diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) por duas gestões consecutivas.

Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a jornalista atuou profissionalmente como repórter, produtora de telejornalismo e assessora de imprensa, passando por veículos como a TV Verdes Mares e o jornal O Globo

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Em nota de pesar, o curso de jornalismo da UFC lamentou a morte da jornalista.

"A familiares, amigas/os e companheiras/os de profissão, nós, do curso de Jornalismo da UFC, expressamos nossas condolências, reconhecendo e valorizando a trajetória de Cristiane Sampaio, marcada por competência profissional e comprometimento com os direitos humanos", diz o comunicado. 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF também se manifestaram sobre a morte de Cristiane. 

"Perdemos uma amiga carinhosa, uma companheira de luta exemplar e uma profissional que via no jornalismo uma ferramenta essencial para a defesa dos direitos das pessoas. A diretoria do SJPDF e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF sentem muito a sua partida". 

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