Morre jornalista cearense Cristiane Sampaio, aos 40 anos, em Brasília

Morreu nessa segunda-feira (8), em Brasília, a jornalista da TV Câmara Cristiane Sampaio, aos 40 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo boletim de ocorrência ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a jornalista foi encontrada sem vida no quarto de um hotel onde estava hospedada. A morte foi constatada por um bombeiro militar.

Cristiane era cearense, mas morava na capital federal desde 2016, onde chegou a atuar no cargo de diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) por duas gestões consecutivas.

Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a jornalista atuou profissionalmente como repórter, produtora de telejornalismo e assessora de imprensa, passando por veículos como a TV Verdes Mares e o jornal O Globo.

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Entidades lamentam

Em nota de pesar, o curso de jornalismo da UFC lamentou a morte da jornalista.

"A familiares, amigas/os e companheiras/os de profissão, nós, do curso de Jornalismo da UFC, expressamos nossas condolências, reconhecendo e valorizando a trajetória de Cristiane Sampaio, marcada por competência profissional e comprometimento com os direitos humanos", diz o comunicado.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF também se manifestaram sobre a morte de Cristiane.

"Perdemos uma amiga carinhosa, uma companheira de luta exemplar e uma profissional que via no jornalismo uma ferramenta essencial para a defesa dos direitos das pessoas. A diretoria do SJPDF e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF sentem muito a sua partida".