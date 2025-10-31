Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem de fotos mostra trechos do vídeo que registrou as agressões na escola do DF. O Pai da aluna está sendo contido enquanto golpeia o professor.

País

Pai de aluna agride professor com socos em escola no Distrito Federal

As agressões foram motivadas por uma "bronca" dada pelo educador para que a jovem deixasse de mexer no celular para copiar o conteúdo do quadro.

Redação 21 de Outubro de 2025
Foto mostra Hungria ao lado da equipe do hospital onde estava internado

Zoeira

Hungria recebe alta após internação e agradece apoio: ‘Mais uma oportunidade de celebrar a vida’

Rapper estava internado por suspeita de intoxicação por metanol desde a última quinta-feira (2)

Redação 05 de Outubro de 2025
Foto da médica Laura Campos, que é perseguida há quatro anos por um stalker

País

Médica é perseguida há mais de quatro anos por ex-paciente no Distrito Federal

Agressor já foi internado duas vezes, mas volta a procurá-la após altas médicas

Redação 04 de Outubro de 2025
Rapper Hungria

É Hit

Hungria pediu ajuda à irmã após sentir gosto de gasolina

Rapper permanece internado em Brasília, sem previsão de alta

Redação 03 de Outubro de 2025
Duas imagens: à esquerda, selfie de homem branco com camisa cinza e óculos refletor amarelo dentro de um carro. À direita, imagem de quatro mãos de pessoa pessoas brindando com copos de drink em uma festa, com foco na animação e celebração entre amigos.

País

Distribuidora que vendeu bebida suspeita de adulteração para rapper Hungria é interditada

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizou a ação devido à falta de licença de funcionamento e à comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas

Redação 03 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos de Hungria, uma em formato de selfie e outra em um print de um clipe, usada em matéria sobre o rapper ter sido internado por intoxicação por metanol em bebida

Zoeira

Quem é o rapper Hungria, hospitalizado após ser intoxicado por metanol

Artista de 34 anos foi internado às pressas em Brasília

Redação 02 de Outubro de 2025
Hungria usando um grande óculos espelhado, agasalho com capuz, cordão de ouro e blusa branca.

É Hit

Cantor Hungria é internado em Brasília com suspeita de ingestão de bebida adulterada

Artista remarcou apresentações agendadas

Redação 02 de Outubro de 2025
Imagem mostra o empresário agredindo a mulher dentro do elevador

País

Justiça solta empresário que espancou a mulher dentro de elevador no DF

Agressão foi registrada por câmeras de segurança em agosto; juiz determinou medidas cautelares

Redação 01 de Outubro de 2025
Edifício do Banco do Brasil no Distrito Federal.

País

Funcionário do Banco do Brasil cobrou R$ 1 milhão para ceder credenciais e permitir fraudes

O caso é investigado como invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Redação 27 de Setembro de 2025
Gato resgatado de maus-tratos

País

Psicólogo acusado de adotar e matar gatos no DF vai a julgamento

Pablo Stuart Fernandes Carvalho foi indiciado 16 vezes pelo crime de maus-tratos a animais

Redação 16 de Setembro de 2025
