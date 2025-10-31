As agressões foram motivadas por uma "bronca" dada pelo educador para que a jovem deixasse de mexer no celular para copiar o conteúdo do quadro.
Rapper estava internado por suspeita de intoxicação por metanol desde a última quinta-feira (2)
Agressor já foi internado duas vezes, mas volta a procurá-la após altas médicas
Rapper permanece internado em Brasília, sem previsão de alta
A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizou a ação devido à falta de licença de funcionamento e à comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas
Artista de 34 anos foi internado às pressas em Brasília
Artista remarcou apresentações agendadas
Agressão foi registrada por câmeras de segurança em agosto; juiz determinou medidas cautelares
O caso é investigado como invasão de dispositivo informático e associação criminosa.
Pablo Stuart Fernandes Carvalho foi indiciado 16 vezes pelo crime de maus-tratos a animais