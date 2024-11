Vídeo mostra momento das explosões em frente ao STF, em Brasília; veja

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que o chaveiro Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, arremessa explosivos contra o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Ele morreu após uma série de explosões na Praça dos Três Poderes.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (13). No vídeo, o homem se aproxima da estátua da Justiça e lança algo brilhante contra o monumento. Imediatamente, um guarda de segurança se aproxima do suspeito e faz uma abordagem. Francisco recua e lança outro objeto contra o prédio, que causa uma explosão.

Após isso, o homem acende mais um explosivo, que detona com ele. Agentes de segurança se aproximam de Francisco, que aparece deitado no chão. Ele morreu devido às explosões e ninguém mais ficou ferido.

Os investigadores do caso suspeitam que Francisco também era o dono do carro modelo Kia Shuma, que, antes do ataque, pegou fogo próximo ao Anexo IV da Câmara dos Deputados, mas ainda não há confirmação. Logo após as explosões, a área da Praça dos Três Poderes foi isolada para o trabalho dos agentes.

Na manhã desta quinta-feira (14), membros da Polícia Militar do Distrito Federal realizam varreduras em frente à Corte. Artefatos explosivos que estão sendo encontrados ao redor do local são desativados pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), conforme o portal g1.

Possíveis motivações para o crime

Dias antes dos ataques, Francisco Wanderley publicou mensagens nas redes sociais sugerindo que cometeria os crimes. Ele insinuou que faria um ataque com bombas contra alvos políticos, que ele classificou como "comunistas de merda". "Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc", escreveu em um texto que prometia colocar bombas na casa de lideranças políticas.

Em entrevista ao Metrópoles, o filho de Francisco, Guilherme Antônio, contou que o pai ficou sem contato com familiares por meses. Wanderley havia se mudado de Santa Catarina para Brasília devido a brigas familiares.

"Ele tinha uns problemas pessoais com a minha mãe e estava muito abalado com a situação, e ele viajou. Foi só isso que ele falou. Ele só queria viajar. A intenção dele era ir para o Chile”, declarou.

Francisco teria prometido explosões entre 17h48 de quarta e outra no próximo sábado, dia 16 de novembro. Ele chegou a ser candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), em 2020, no Rio do Sul, em Santa Catarina, mas não se elegeu.