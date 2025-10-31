Diário do Nordeste
foto de ministros durante sessão no STF. Imagem usada para matéria sobre o direito ao silêncio na abordagem policial.

PontoPoder

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Redação 30 de Outubro de 2025
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.

PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola verde.

PontoPoder

Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso ao STF

Argumentos do ministro são mencionados seis vezes pelos advogados.

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.

PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil 27 de Outubro de 2025
Fernando Collor de Mello.

PontoPoder

Defesa de Collor diz que tornozeleira do ex-presidente foi desligada involuntariamente

Collor foi preso em um desdobramento da Operação Lava-Jato

Redação 27 de Outubro de 2025
Foto mostra Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, frente a frente, durante um interrogatório no STF.

PontoPoder

Ação contra Bolsonaro e sete réus entra na fase de recursos no STF; entenda próximos passos

A condenação só será executada após o fim definitivo das possibilidades de apelação.

Redação 25 de Outubro de 2025
Foto com a escultura A Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Imagem usada em matéria sobre aborto legal realizado por enfermeiros.

PontoPoder

Por 10 votos a 1, STF proíbe realização de aborto por enfermeiros

Corte derrubou liminar do ex-ministro Luís Roberto Barroso que autorizava o procedimento em casos previstos em lei.

Redação 24 de Outubro de 2025
Imagem de casal homoafetivo, de costas e cobertos pela bandeira LGBTQIAPN+ usada em matéria sobre STF que julgará licença-maternidade para casais gays.

PontoPoder

STF julgará se homens gays em união homoafetiva podem ter licença-maternidade

Corte decidiu reconhecer a repercussão geral da questão.

Redação e Agência Brasil 23 de Outubro de 2025
Sessão no Supremo Tribunal Federal, com os ministros reunidos.

PontoPoder

STF forma maioria para manter nomeação de parentes em cargos políticos

Placar está em 6 votos a 1; sessão será retomada na próxima semana.

Redação 23 de Outubro de 2025
Valdemar Costa Neto observa algo.

PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

Em prisão domiciliar, ex-presidente está impedido de receber investigados

Redação 22 de Outubro de 2025
