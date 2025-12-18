Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF

Ministra Gleisi Hoffmann afirma que presidente irá vetar projeto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder

Líderes de quatro partidos da Câmara dos Deputados protocolaram, nessa quarta-feira (17), um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a tramitação do Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pelo Senado Federal.

A proposta reduz penas de condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que pode beneficiar acusados de tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o Valor Econômico, assinam a ação os líderes do PT, Lindbergh Farias (RJ); do PCdoB, Renildo Calheiros (PE); do PSB, Pedro Campos (PE); e do Psol, Talíria Petrone (RJ).

O texto foi aprovado no plenário do Senado por 48 votos favoráveis e 25 contrários e seguiu para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já sinalizou veto.

Segundo os parlamentares, o Senado promoveu uma alteração de mérito sob a justificativa de “emenda de redação”, o que teria modificado de forma substancial o conteúdo aprovado anteriormente pela Câmara.

A mudança afeta critérios de redução de penas e de progressão de regime, inclusive para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pela Constituição, alterações dessa natureza exigiriam o retorno obrigatório do projeto à Câmara dos Deputados, o que, segundo eles, foi indevidamente suprimido.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e de condenados por atos golpistas

teaser image
PontoPoder

União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

Em publicação nas redes sociais ao lado do deputado Pedro Campos, Lindbergh Farias criticou duramente a aprovação do projeto no Senado. Para ele, a emenda apresentada descaracteriza o texto original e altera o mérito da proposta, o que obrigaria nova análise pelos deputados.

O parlamentar também afirmou que o projeto abre margem para beneficiar outros crimes, como organização criminosa e crimes ambientais.

Gleisi Hoffmann afirma que presidente vetará PL

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), se manifestou publicamente contra o projeto e reforçou que o presidente Lula vetará a proposta assim que ela chegar ao Palácio do Planalto.

"A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia”, afirmou a ministra na rede social X.

Segundo Gleisi, "a condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta". A ministra se referiu ao posicionamento do senador Jaques Wagner (PT-BA), que fez um acordo com a oposição que resultou na aprovação do PL pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Gleisi concluiu reafirmando a posição do Executivo: "O presidente vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes".

Assuntos Relacionados
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

PF conclui que Bolsonaro usou ferro de solda para violar tornozeleira

Laudo pericial aponta o que aconteceu com dispositivo usado pelo ex-presidente.

Redação
Há 1 hora
Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF
PontoPoder

Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF

Ministra Gleisi Hoffmann afirma que presidente irá vetar projeto.

Redação
Há 1 hora
bancada
PontoPoder

Fundo Caatinga e emendas parlamentares pressionam Congresso contra a desertificação no Nordeste

Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e outras iniciativas demandam novos instrumentos financeiros e regulatórios, que passam pelo Legislativo.

Ingrid Campos
Há 1 hora
Plenário do Senado durante a votação.
PontoPoder

Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e de condenados por atos golpistas

Texto diminui punições previstas para crimes ligados à tentativa de golpe.

Lucas Monteiro
17 de Dezembro de 2025
Exame prático do Detran-CE.
PontoPoder

Ampliação do CNH Popular para população LGBTI+ e inclusão de categorias D e E são aprovadas na Alece

Programa é voltado para pessoas de baixa renda terem acesso gratuito à primeira habilitação.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Celso Sabino fala durante cerimônia.
PontoPoder

União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

Indicação para o cargo é do deputado Gustavo Feliciano, filho de Damião Feliciano; troca foi negociada após expulsão do ministro do partido.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados do Ceará aprovam novo empréstimo de até R$ 2 bilhões para o Governo Elmano

Na semana passada, operação de crédito de até 3,2 bilhões havia sido aprovada na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Luizianne está na comissão sentada em frente a um microfone.
Wagner Mendes

Luizianne é eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso

O assunto tem sido pauta do presidente Lula em viagens pelo País.

Wagner Mendes
17 de Dezembro de 2025
Ambulância do Samu em uma via de Fortaleza. Na lateria do veículo, lê-se SAMU 192.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam gratificação a profissionais de saúde que atuarão no Réveillon 2026

O texto foi aprovado no Legislativo e agora segue para sanção do prefeito Evandro Leitão.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em um terminal de ônibus observam o fluxo de veículos.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova passe livre para guardas municipais e agentes da Defesa Civil

Agentes terão direito à gratuidade apresentando apenas o documento funcional.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'
PontoPoder

Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'

Ela chegou a publicar um vídeo com o material, mas apagou após a repercussão negativa.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Deputados no Plenário da Alece durante votação de matérias.
PontoPoder

Prorrogação do prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias é aprovada na Alece

Medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas na semana passada.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Foto do guichê de uma lotérica.
PontoPoder

Prefeituras do Ceará suspendem implantação de loterias municipais após liminar do STF

Seis municípios cearenses foram citados em decisão do ministro Nunes Marques, mas ao menos 17 criaram leis que agora estão sem efeito.

Bruno Leite e Luana Barros
17 de Dezembro de 2025
Projeto da Paradinha, espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo
Inácio Aguiar

Evandro inaugura espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo

A Paradinha é uma estrutura fixa para descanso e serviços básicos durante a jornada de trabalho

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Criança desenhando em creche. À frente, uma mesa laranja e uma lata com lápis de cores.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam Orçamento 2026 com incremento de mais de R$ 500 milhões na Educação

IJF também segue em uma crescente de investimos, chegando a um orçamento de R$ 917,1 milhões para 2026.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Presidente Lula fala a ministro na última reunião ministerial de 2025
Inácio Aguiar

Lula compara polarização política com rivalidade entre Ceará e Fortaleza

Presidente disse que as conquistas do ano de 2025 não aparecem com força nas pesquisas de opinião por conta da divisão política

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

STF conclui julgamento de quatro núcleos da trama golpista com 29 condenados

Balanço das sessões do ano foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação e Agência Brasil
17 de Dezembro de 2025
Tela de celular e de computador com página de Bet aberta.
PontoPoder

Câmara aprova corte de benefícios fiscais e eleva tributação de bets e fintechs

Texto seguirá para o Senado.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Plenário do TSE vazio
Inácio Aguiar

TSE empurra julgamento do PL para 2026, às vésperas de nova eleição

Caso tem impacto direto na legitimidade da representação popular na Assembleia Legislativa do Ceará

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Imagem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2.
PontoPoder

Entenda os próximos passos do julgamento da trama golpista no STF

Acusados poderão recorrer após decisão conjunta dos ministros ser publicada.

Redação
16 de Dezembro de 2025