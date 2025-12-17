União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (17) a saída de Celso Sabino do comando do Ministério do Turismo. A decisão foi comunicada ao final da reunião ministerial, segundo fontes do governo.

A mudança ocorreu após o União Brasil, partido que havia indicado Sabino, pedir a devolução do cargo depois da expulsão do ministro da legenda.

Dirigentes do partido avaliaram que Sabino cometeu infidelidade partidária ao permanecer no governo mesmo após orientação contrária da cúpula.

O nome indicado para substituir Sabino é o do deputado Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB). A indicação foi confirmada pelo senador Efraim Filho (União-PB), líder do partido no Senado.

Gustavo Feliciano já ocupou o cargo de secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba. Seu nome foi negociado com a ala governista do União Brasil, considerada mais próxima do Palácio do Planalto e vista como estratégica para a base de apoio do governo em alguns estados nas eleições de 2026.

A escolha também foi avalizada pelo presidente nacional do partido, Antônio Rueda, que havia anunciado o desembarque do União Brasil do governo após a federação com o PP. Apesar disso, setores da sigla mantêm diálogo com o Planalto.

Auxiliares de Lula avaliam que a troca no Ministério do Turismo representa um esforço para manter canais abertos com o União Brasil, especialmente com parlamentares ligados às bancadas evangélica e negra. Damião Feliciano é um dos coordenadores desses dois grupos na Câmara.

A saída de Sabino foi anunciada após o encerramento da reunião ministerial, realizada na Granja do Torto. O agora ex-ministro deve deixar o governo nos próximos dias e se preparar para disputar uma vaga no Senado em 2026.