Homem com explosivos tentou entrar no STF antes de morrer, diz vice-governadora do Distrito Federal

Um homem carregando explosivos morreu, na noite desta quarta-feira (13), após tentar entrar no Supremo Tribunal Federal (ST), em Brasília. O governo do Distrito Federal detalhou que ele não teve sucesso em adentrar o prédio oficial. Além da explosão próxima ao STF, também foi registrada outra no Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Não houve registro de outros feridos. "Logo após a explosão (de um veículo), o cidadão se aproximou do Supremo, aonde ele tentou entrar dentro do prédio e não conseguiu. E realmente teve a explosão ali na porta", declarou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), em coletiva de imprensa.

Além disso, declarou que ainda não é possível identificar a identidade da pessoa, uma vez que o corpo segue com "artefatos". As informações preliminares apontam para a hipótese de ter sido uma ação isolada.

“É importante informar que após a explosão a Polícia Militar na hora chegou no local. O Corpo de Bombeiros também chegou imediatamente”. Celina Leão (PP) Vice-governadora do Distrito Federal

A área da Praça dos Três Poderes segue isolada, enquanto os agentes operam no local.