Idoso desaparece ao entrar em mata com cachorro e cerca de R$ 20 mil em SP

Um idoso, de 61 anos, segue desaparecido após ser visto pela última vez, há mais de uma semana, ao entrar, acompanhado de um cachorro, em uma região de mata em São Vicente, no Litoral de São Paulo. Na ocasião, o homem portava cerca de R$ 20 mil em espécie, quantia que sempre carregaria por não confiar em instituições bancárias, segundo uma familiar.

Vicente Luís Pereira de Oliveira sumiu em 24 de abril, após entrar na Estrada do Paratinga, por volta das 11h. No dia seguinte, o filho dele acionou o Corpo de Bombeiros e informou que o pai trabalhava como caseiro em um sítio da região. As informações são do portal g1.

Depois de não ter retorno das ligações e das mensagens enviadas ao idoso, a irmã dele registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Ainda conforme a familiar, Vicente mantinha de R$ 15 mil a R$ 20 mil consigo, pois não confiava em bancos.

Sumiço teria relação com ação criminosa

Os bombeiros realizaram buscas pelo idoso, com apoio de policiais militares ambientais, cães farejadores do Grupo de Ações em Emergências e Desastres (Gaed) e do Policiamento de Choque.

No entanto, a operação foi interrompida no dia 28 de abril, quando os agentes foram informados que o desaparecimento teria relação com alguma ação criminosa, ainda não divulgada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o 3º Distrito Policial (DP) de São Vicente investiga o desaparecimento do idoso. "Diligências estão em andamento para localizar o homem e esclarecer os fatos", detalhou.

