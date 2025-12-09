Diário do Nordeste
Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet

Segundo o instituto, chuvas intensas, ventos fortes e granizo podem ser registrados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagens do alerta do Inmet citando ciclone extratropical na região Sul do Brasil.
Legenda: Inmet divulgou alerta máximo, com validade até as 23h59 desta terça-feira (9).
Foto: Reprodução.

A chegada de um ciclone extratropical combinado com uma frente fria pode afetar áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região Sul do Brasil. O Inmet emitiu alerta máximo nesta terça-feira (9), com validade até as 23h59, apontando "grande perigo".

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno climático pode trazer chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo. 

Além do Sul, as regiões Sudeste e Centro-Oeste também devem ser afetadas, com volumes de chuva que podem ir de 100 milímetros de chuva por dia e ventos intensos, de até 100 km/h.

O alerta do Inmet aponta que os acumulados de chuva no Sul podem ultrapassar 60 milímetros em uma hora, com possibilidade de granizo. Os riscos são para edificações, fornecimento de energia, no transporte rodoviário, prejuízos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Por conta disso, o instituto recomenda que a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Além disso, indica que procurem abrigo em situações extremas e protejam documentos ou objetos de valor em sacos plásticos. 

Outras regiões

Conforme o Inmet, o Sudeste apresentará condições para chuva forte, com risco de temporais em São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Os ventos devem ter velocidade variada de 50 a 70 km/h.

Já no Centro-Oeste, as pancadas de chuva devem se situar entre moderadas a fortes, mais intensas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

No Norte, os riscos de temporais são no oeste do Acre, mas as chuvas devem ocorrer em vários locais da região. EM contrapartida, o Nordeste deve apresentar chuvas isoladas. 

O Inmet aponta que o tempo deve se estabilizar no Sul de forma gradual a partir de quinta-feira (11), enquanto o Sudeste terá instabilidade pontual. 

