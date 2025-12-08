Ministério da Saúde encerra gabinete de crise sobre intoxicações por metanol
Ate o momento, 73 casos foram confirmados em todo o País.
O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (8), o encerramento da Sala de Situação, criada em outubro para monitorar e atuar diante do aumento dos casos de intoxicação por metanol no País.
O último caso confirmado foi registrado em 26 de novembro de 2025. A pessoa intoxicada apresentou os primeiros sintomas no dia 23 do mesmo mês.
Com a redução de novos casos e óbitos, o ministério considera que um cenário de estabilidade epidemiológica está consolidado.
Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, “o país respondeu de forma rápida, coordenada e eficaz, garantindo diagnóstico, assistência e distribuição de antídoto a todos os estados”.
“Mesmo com o encerramento da Sala de Situação, seguimos atentos e preparados. O cuidado permanece, e a vigilância segue sem qualquer interrupção”, ponderou gestor.
Todos os estados já contam com estoque garantido de antídotos e maior capacidade de realizar diagnósticos.
Agora, a assistência e o acompanhamento voltam ao fluxo rotineiro da vigilância de intoxicações exógenas, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
O que era o gabiente de crise
A Sala de Situação, ou gabinete de crise, foi instalada em primeiro de outubro, poucos dias após o surgimento dos casos iniciais.
O primeiro aviso à população de todo o Brasil sobre o surto de intoxicações havia sido feito no dia 26 de setembro, por meio do Sistema de Alerta Rápido da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
Durante os dois meses de trabalho, equipes técnicas monitoraram e analisaram as informações em saúde provenientes de todo o país.
Com os dados, segundo o MIS, foi possível orientar a resposta do Governo, que envolveu ações que vão desde a orientação sobre o atendimento médico e distribuição de medicamentos até ações de combate à comercialização de bebidas fraudadas.
CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO
Entre 26 de setembro e 05 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol. Desse total de casos:
- 73 foram confirmados;
- 29 são suspeitos e ainda estão sendo analisadas;
- 788 foram descartados, por não haver indício de metanol.
ESTADOS MAIS AFETADOS FORAM
- São Paulo (578 casos notificados; 50 confirmados) — principal epicentro;
- Pernambuco (109 casos notificados; 8 confirmados);
- Paraná (6 confirmados);
- Mato Grosso (6 confirmados);
- Bahia (2 confirmados);
- Rio Grande do Sul (1 confirmado);
- Outros estados tiveram participação menor, mas com relevância.
ÓBITOS
Foram confirmados 22 óbitos por intoxicação por metanol: 10 em São Paulo; 3 no Paraná; 5 em Pernambuco; 1 na Bahia e 3 em Mato Grosso.
Outros 9 óbitos ainda estão em investigação (5 em SP, 3 em PE e 1 em AL). Mais de 20 notificações de óbitos foram descartadas após análise.