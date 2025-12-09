Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia

A família do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, foi detida nessa segunda-feira (8) ao tentar fugir do Brasil para a Bolívia.

A esposa, os três filhos e um sobrinho do foragido foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil quando trafegavam pela BR-262 na cidade de Campo Grande (MS), em direção ao país vizinho.

Tentativa de fuga internacional

Os agentes de segurança identificaram os automóveis suspeitos após receberem a informações de que o traficante estava tentando fugir, acompanhado da família, para o território boliviano. No entanto, o criminoso não foi encontrado.

Os parentes dele eram transportados em dois veículos, conduzidos por motoristas. Aos investigadores, os profissionais relataram que foram contratados por um conhecido, que mora na Bolívia, para realizar o transporte dos passageiros entre o estado do Rio de Janeiro e o município de Corumbá (MS), que faz fronteira com a Bolívia.

Fortuna em joias

Com o grupo, os policiais apreenderam uma fortuna em joias, que continham inscrições em referência ao Peixão e à facção TCP.

Na ocasião, o sobrinho do traficante afirmou ser o dono dos itens luxuosos.

Veja também Segurança Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são Automóvel Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda

Suspeita de lavagem de dinheiro

A família do criminoso e os motoristas foram detidos por suspeita de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos, valores e promoção, constituição, financiamento ou integração, pessoalmente ou por interposta pessoa, de organização criminosa.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.