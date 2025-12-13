Diário do Nordeste
Previsão do tempo para hoje tem calor intenso e temporais em regiões pelo Brasil

Neste sábado (13), a previsão é que São Paulo seja atingido por fortes temporais e ventos de até 100 km/h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:52)
País
Imagem mostra ambiente de chuva por dentro do carro no trânsito
Legenda: A Defesa Civil emitiu um aviso de temporal que vale para todo o estado de São Paulo neste sábado (13), domingo (14) e também para segunda-feira (15).
Foto: Freepik

Após uma semana desafiadora, marcada por fortes ventos e temporais no Centro-Sul brasileiro, o tempo deve seguir instável em quase todo o Brasil neste sábado (13) e domingo (14).

Segundo boletim emitido pelo Climatempo,  um sistema de baixa pressão atmosférica se formou no Paraguai nesta sexta-feira (12) e deve impulsionar a formação de um corredor de umidade, levando o ar quente e úmido do Norte em relação a estados do Sudeste e do Sul do País.

Esse fluxo é responsável pelo desenvolvimento de nuvens muito carregadas, com potencial para tempestades severas, segundo meteorologistas ouvidos pelo g1. Esse fenômeno, no entanto, não tem relação com o ciclone extratropical que se formou no início da semana e favoreceu temporais em todo o Brasil.

Desta vez, as regiões do País que mais devem ser atingidas por fortes temporais, com ventos de até 100 km/h e risco de chuva de granizo e alagamentos, são:

  • Oeste de Santa Catarina
  • Paraná
  • São Paulo
  • Parte do Rio de Janeiro
  • Sul de Minas Gerais
  • Parte de Mato Grosso do Sul

O Nordeste deve ser a única região com tempo firme, apresentando chuva moderada a forte apenas no Maranhão, no Piauí e no oeste da Bahia. Nas demais localidades, o calor deve ser persistente, com pancadas isoladas.

Apesar da chuva no resto do País, cidades como Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Campo Grande (MS) Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) também devem ter temperaturas mais altas durante todo o fim de semana.

Veja previsão por região:

Região Norte

No sábado, a previsão é de chuva forte para todos os estados, com risco de temporais e tempo quente e abafado.

Já no domingo, Pará, Amazonas, Tocantins e Roraima devem ter chuvas pela manhã. À tarde, temporais podem atingir Acre, Rondônia e Amapá. As temperaturas devem se manter altas em toda a região.

Região Nordeste

Nordeste é a única região sem temporais previstos no fim de semana.
Legenda: Nordeste é a única região sem temporais previstos para o fim de semana.
Foto: Fabiane de Paula.

Neste sábado, chuvas moderadas a fortes devem se concentrar no Maranhão, no sul do Piauí e no oeste da Bahia, com tempo firme e pancadas isoladas nos demais estados. A umidade pode ficar abaixo de 20% no interior do Rio Grande do Norte, na Paraíba e no norte de Pernambuco.

Já no domingo, há previsão de chuva fraca no Maranhão e no Piauí, com previsão de tempo firme e quente nos demais estados.

Também há previsão de chuvas no noroeste do Ceará. No restante do estado, o tempo deve seguir estável e com temperaturas elevadas.

Região Centro-Oeste

No sábado, pancadas de chuva devem se intensificar ao longo do dia, com chuva e expectativa de rajadas de vento de até 70 km/h no Mato Grosso do Sul e chuva  prevista para o norte e o leste do Mato Grosso e grande parte de Goiás. Nas demais regiões, as temperaturas devem ficar altas.

No domingo, o tempo deve ficar instável no Mato Grosso do Sul e chuvas fortes devem se espalhar por Mato Grosso e Goiás.

Região Sudeste

No Sudeste, o tempo deve ficar instável neste sábado, com chuvas fortes e risco de temporais em São Paulo, na região central de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

Já no domingo, há chuva prevista para o oeste e o sul paulista e para o Triângulo Mineiro, com risco de tempestade para as mesmas regiões previstas no sábado.

Região Sul

Neste sábado, o tempo deve ficar instável em boa parte da região Sul, com chuvas moderadas e fortes previstas para o Paraná e Santa Catarina. O Norte do Rio Grande do Sul deve ter chuvas fortes, mas o resto do estado deve ter tempo firme, sem pancadas de chuva.

No domingo, as chuvas podem se intensificar e há risco de temporais, especialmente para o norte do Paraná. O Rio Grande do Sul, no entanto, deve ter tempo mais estável, como no sábado, com chuvas fortes apenas no Norte do estado.

