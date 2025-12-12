Diário do Nordeste
Flamengo x Pyramids pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 3ª Fase do torneio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:23)
Jogada
Legenda: O Flamengo entra em campo neste sábado pelo Intercontinental
Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo entra em campo neste sábado (13), às 14 horas, contra o Pyramids, do Egito, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela Copa Intercontinental de 2025.

A partida é intitulada de “Copa Challenger” e quem avançar, enfrenta o  PSG, da França, na final do Intercontinental.

O Paris Saint-Germain, como atual campeão da Champions League, só faz a final do torneio.

O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025 e superou o Cruz Azul no último dia 10 no Derby das Américas para chegar na 3ª Fase. A equipe carioca venceu por 2x1, com dois de Arrascaeta.

O time egípcio precisou eliminar o Auckland City (da Nova Zelândia) e Al-Ahli (da Arábia Saudita) em fases anteriores para ser o adversário do Flamengo. 

Palpites

Onde Assistir

Globo, SporTV, GE TV e Cazé TV

Prováveis Escalações

FLAMENGO: 

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

PYRAMIDS: 

El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele . Técnico: Krunoslav Jurcić.

Arbitragem

Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (CAT)

Assistentes: Al Marri Taleb (CAT) e Al Maqaleg Saoud (CAT)

VAR: Al Marri Khamis (CAT)

