Flamengo x Pyramids pela Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações
Partida válida pela 3ª Fase do torneio
O Flamengo entra em campo neste sábado (13), às 14 horas, contra o Pyramids, do Egito, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela Copa Intercontinental de 2025.
A partida é intitulada de “Copa Challenger” e quem avançar, enfrenta o PSG, da França, na final do Intercontinental.
O Paris Saint-Germain, como atual campeão da Champions League, só faz a final do torneio.
O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025 e superou o Cruz Azul no último dia 10 no Derby das Américas para chegar na 3ª Fase. A equipe carioca venceu por 2x1, com dois de Arrascaeta.
O time egípcio precisou eliminar o Auckland City (da Nova Zelândia) e Al-Ahli (da Arábia Saudita) em fases anteriores para ser o adversário do Flamengo.
Palpites
Onde Assistir
Globo, SporTV, GE TV e Cazé TV
Prováveis Escalações
FLAMENGO:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
PYRAMIDS:
El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele . Técnico: Krunoslav Jurcić.
Arbitragem
Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (CAT)
Assistentes: Al Marri Taleb (CAT) e Al Maqaleg Saoud (CAT)
VAR: Al Marri Khamis (CAT)