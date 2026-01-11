Diário do Nordeste
Barcelona e Real Madrid fazem clássico decisivo na final da Supercopa da Espanha

Uma vitória no clássico pode representar impulso anímico importante para LaLiga

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:37)
Jogada
Legenda: Além do troféu, o confronto carrega peso simbólico para a sequência da temporada europeia
Foto: Divulgação/Real Madrid

Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar neste domingo (11), em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. As equipes disputam a final da Supercopa da Espanha, em jogo único, no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. A partida começa às 16h (horário de Brasília).

O clássico coloca frente a frente os dois clubes mais vitoriosos do futebol espanhol também no histórico da competição. O Barcelona chega à decisão como maior campeão da Supercopa, enquanto o Real Madrid aparece logo atrás no ranking de títulos. Esta será mais uma final entre os rivais no torneio, cenário que se repetiu com frequência nas últimas edições.

O time catalão garantiu vaga na decisão após atuação segura na semifinal, com bom desempenho coletivo e destaque para o setor ofensivo. Do outro lado, o Real Madrid mostrou eficiência e poder de decisão para avançar, apoiado na força de seu meio-campo e na velocidade do ataque.

Além do troféu, o confronto carrega peso simbólico para a sequência da temporada europeia. Uma vitória no clássico pode representar impulso anímico importante para LaLiga e para as competições continentais, enquanto a derrota tende a aumentar a pressão sobre o trabalho das comissões técnicas.

A final da Supercopa da Espanha terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN e pelo Disney+, com acompanhamento em tempo real das principais plataformas esportivas.

Dentro de campo, a expectativa é de um jogo intenso, marcado por equilíbrio, rivalidade histórica e atenção máxima aos detalhes. Fora dele, a promessa é de mais um El Clásico capaz de parar o futebol mundial.

QUAL HORÁRIO DO JOGO?

O jogo começa às 16 horas 

ONDE ASSISTIR O JOGO?

ESPN e pelo Disney+

