Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 11 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:18)
Jogada
Legenda: Vini Jr. em ação durante jogo do Real Madrid
Foto: THOMAS COEX / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (11)

 

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 8h15 | Heerenveen x Feyenoord | Disney+
  • 10h30 | Telstar x Ajax | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 8h30 | Lecce x Parma | Disney+
  • 11h | Fiorentina x Milan | CazéTV e Disney+
  • 14h | Hellas Verona x Lazio | Xsports e Disney+
  • 16h45 | Inter de Milão x Napoli | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO – SEGUNDA DIVISÃO

  • 11h | Mantova x Palermo | SportyNet (TV e YouTube)
  • 13h15 | Padova x Modena | SportyNet (YouTube)

COPA DA INGLATERRA

  • 9h | Derby County x Leeds | ESPN e Disney+
  • 11h | Portsmouth x Arsenal | ESPN e Disney+
  • 11h30 | West Ham x Queens Park Rangers | ESPN 4 e Disney+
  • 11h30 | Swansea x West Bromwich | Disney+
  • 11h30 | Hull City x Blackburn | Disney+
  • 13h30 | Manchester United x Brighton | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 9h | Chelsea x West Ham | ESPN 4 e Disney+
  • 9h | Manchester City x Everton | Canal GOAT e Disney+
  • 11h30 | Liverpool x London City Lionesses | Disney+

SUPERCOPA DA ITÁLIA FEMININA (FINAL)

  • 11h | Juventus x Roma | Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Rayo Vallecano x Mallorca | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h15 | Levante x Espanyol | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO

  • 10h | Leganés x Valladolid | Disney+
  • 12h15 | Granada x Castellón | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 11h30 | Borussia Mönchengladbach x Augsburg | Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 | Bayern x Wolfsburg | RedeTV!, CazéTV, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 11h | Dundee x Hearts | Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 | Aberdeen x Rangers | Canal GOAT e OneFootball

COPA DA FRANÇA

  • 14h | Nantes x Nice | SportyNet (TV e YouTube)
  • 17h | Lille x Lyon | SportyNet (TV e YouTube)

SUPERCOPA DA ESPANHA (FINAL)

  • 16h | Barcelona x Real Madrid | ESPN e Disney+

COPINHA

  • 8h45 | Água Santa x Brasiliense | Paulistão (YouTube)
  • 8h45 | Batalhão x Monte Roraima | Paulistão (YouTube)
  • 11h | Palmeiras x Remo | Record e Xsports (TV e YouTube)
  • 11h | Sfera x Fluminense | Record e Xsports (YouTube)

CAMPEONATO PAULISTA

  • 16h | Corinthians x Ponte Preta | TNT e HBO Max
  • 17h | Velo Clube x Botafogo-SP | HBO Max
  • 18h15 | Noroeste x RB Bragantino | HBO Max
  • 20h30 | Mirassol x São Paulo | Record, CazéTV e HBO Max

CAMPEONATO BAIANO

  • 16h | Bahia x Jequié | TV Brasil, TVE Bahia e TV Green

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 16h | Camboriú x Chapecoense | N Sports
  • 18h | Criciúma x Avaí | NSC TV

CAMPEONATO GOIANO

  • 10h | Anapolina x Inhumas | TV Brasil Central
  • 16h | Goiás x Goiatuba | TV Brasil Central

CAMPEONATO POTIGUAR

  • 16h | ABC x Laguna | Canal GOAT

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 16h | Andraus x São Joseense | Canal GOAT
  • 16h | Foz do Iguaçu x Azuriz | Canal GOAT
  • 17h30 | Cianorte x Athletico-PR | Canal GOAT
  • 18h30 | Galo Maringá x FC Cascavel | Canal GOAT

CAMPEONATO CEARENSE

  • 16h | Maranguape x Tirol | FCFTV
  • 18h | Ferroviário x Fortaleza | TV Verdes Mares, Canal GOAT, TVC e FCFTV

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 17h | Santa Cruz x Decisão | Canal GOAT e TV FPF Betnacional

CAMPEONATO CARIOCA

  • 18h | Flamengo x Portuguesa-RJ | Globo e Premiere

CAMPEONATO MINEIRO

  • 18h | Atlético-MG x Betim | Globo, ge tv e Premiere
  • 19h30 | América-MG x Athletic | SportyNet (TV e YouTube) e Premiere

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 18h | Internacional x Novo Hamburgo | RBS TV, Sportv e Premiere

AMISTOSO

  • 21h | River Plate x Millonarios | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | Atlético San Luis x Tigres | Disney+
Assuntos Relacionados
técnico

Jogada

Sob comando de Mozart, Ceará retoma atividades com foco no Maranguape

Equipes se enfrentam na quarta-feira, pelo Cearense

Redação Há 51 minutos
Foto de Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
O Philadelphia Eagles entra em campo nesta quinta-feira

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Vini Jr. em ação durante jogo do Real Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 11 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Atletas de Fortaleza e Bahia disputam bola

Jogada

Fortaleza acerta empréstimo de Matheus Pereira para time da Série A; veja detalhes

Volante de 27 anos disputará a Série A de 2026 pelo Corinthians em contrato com opção de compra ao fim do vínculo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Barcelona e Real Madrid

Jogada

Barcelona e Real Madrid fazem clássico decisivo na final da Supercopa da Espanha

Uma vitória no clássico pode representar impulso anímico importante para LaLiga

Redação 11 de Janeiro de 2026