Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 11 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:18)
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (11)
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 8h15 | Heerenveen x Feyenoord | Disney+
- 10h30 | Telstar x Ajax | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 8h30 | Lecce x Parma | Disney+
- 11h | Fiorentina x Milan | CazéTV e Disney+
- 14h | Hellas Verona x Lazio | Xsports e Disney+
- 16h45 | Inter de Milão x Napoli | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO – SEGUNDA DIVISÃO
- 11h | Mantova x Palermo | SportyNet (TV e YouTube)
- 13h15 | Padova x Modena | SportyNet (YouTube)
COPA DA INGLATERRA
- 9h | Derby County x Leeds | ESPN e Disney+
- 11h | Portsmouth x Arsenal | ESPN e Disney+
- 11h30 | West Ham x Queens Park Rangers | ESPN 4 e Disney+
- 11h30 | Swansea x West Bromwich | Disney+
- 11h30 | Hull City x Blackburn | Disney+
- 13h30 | Manchester United x Brighton | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 9h | Chelsea x West Ham | ESPN 4 e Disney+
- 9h | Manchester City x Everton | Canal GOAT e Disney+
- 11h30 | Liverpool x London City Lionesses | Disney+
SUPERCOPA DA ITÁLIA FEMININA (FINAL)
- 11h | Juventus x Roma | Canal GOAT
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Rayo Vallecano x Mallorca | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h15 | Levante x Espanyol | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 10h | Leganés x Valladolid | Disney+
- 12h15 | Granada x Castellón | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | Borussia Mönchengladbach x Augsburg | Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 | Bayern x Wolfsburg | RedeTV!, CazéTV, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 11h | Dundee x Hearts | Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 | Aberdeen x Rangers | Canal GOAT e OneFootball
COPA DA FRANÇA
- 14h | Nantes x Nice | SportyNet (TV e YouTube)
- 17h | Lille x Lyon | SportyNet (TV e YouTube)
SUPERCOPA DA ESPANHA (FINAL)
- 16h | Barcelona x Real Madrid | ESPN e Disney+
COPINHA
- 8h45 | Água Santa x Brasiliense | Paulistão (YouTube)
- 8h45 | Batalhão x Monte Roraima | Paulistão (YouTube)
- 11h | Palmeiras x Remo | Record e Xsports (TV e YouTube)
- 11h | Sfera x Fluminense | Record e Xsports (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA
- 16h | Corinthians x Ponte Preta | TNT e HBO Max
- 17h | Velo Clube x Botafogo-SP | HBO Max
- 18h15 | Noroeste x RB Bragantino | HBO Max
- 20h30 | Mirassol x São Paulo | Record, CazéTV e HBO Max
CAMPEONATO BAIANO
- 16h | Bahia x Jequié | TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
CAMPEONATO CATARINENSE
- 16h | Camboriú x Chapecoense | N Sports
- 18h | Criciúma x Avaí | NSC TV
CAMPEONATO GOIANO
- 10h | Anapolina x Inhumas | TV Brasil Central
- 16h | Goiás x Goiatuba | TV Brasil Central
CAMPEONATO POTIGUAR
- 16h | ABC x Laguna | Canal GOAT
CAMPEONATO PARANAENSE
- 16h | Andraus x São Joseense | Canal GOAT
- 16h | Foz do Iguaçu x Azuriz | Canal GOAT
- 17h30 | Cianorte x Athletico-PR | Canal GOAT
- 18h30 | Galo Maringá x FC Cascavel | Canal GOAT
CAMPEONATO CEARENSE
- 16h | Maranguape x Tirol | FCFTV
- 18h | Ferroviário x Fortaleza | TV Verdes Mares, Canal GOAT, TVC e FCFTV
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 17h | Santa Cruz x Decisão | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
CAMPEONATO CARIOCA
- 18h | Flamengo x Portuguesa-RJ | Globo e Premiere
CAMPEONATO MINEIRO
- 18h | Atlético-MG x Betim | Globo, ge tv e Premiere
- 19h30 | América-MG x Athletic | SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
CAMPEONATO GAÚCHO
- 18h | Internacional x Novo Hamburgo | RBS TV, Sportv e Premiere
AMISTOSO
- 21h | River Plate x Millonarios | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Atlético San Luis x Tigres | Disney+
Assuntos Relacionados