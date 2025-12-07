Mãe de jovem atropelada em SP desabafa no 'Fantástico': 'ele foi para matar'

A mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, falou ao “Fantástico” sobre o atropelamento que deixou a filha em estado gravíssimo e resultou na amputação das pernas. Emocionada, Lúcia afirmou que a violência foi intencional. "Ele foi para matar", disse durante a entrevista que irá ao ar neste domingo (7).

Tainara permanece internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ser atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro até a Marginal Tietê. O suspeito, segundo a Polícia Civil, é Douglas Alves da Silva, de 26 anos, preso no domingo passado (30) em um hotel na Zona Leste.

A mãe da vítima lamentou o impacto do crime e pediu mudanças. "Acaba com o sonho de uma mãe, acaba com o sonho de um filho. Hoje foi a Tainara, amanhã é a Evelin, amanhã é a Edna, amanhã é a Maria. Isso tem que mudar", desabafou.

O que aconteceu com Tainara Souza Santos

Segundo a investigação, Tainara havia saído de um bar no Parque Novo Mundo após passar a madrugada com uma amiga e um rapaz. Douglas iniciou uma discussão e agrediu o homem com um soco. Embora ele e Tainara tenham saído algumas vezes, a família afirma que nunca houve um namoro.

Testemunhas relataram que o agressor esperou Tainara no carro e a atropelou, fugindo em alta velocidade enquanto ela era arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo. Imagens obtidas pela polícia registraram a cena. Mesmo assim, Douglas alegou que não percebeu o atropelamento e disse não conhecer a vítima antes do dia do crime.

Prisão

Durante a prisão, ele tentou reagir e tomar a arma de um policial, sendo baleado. Seu advogado argumentou que o cliente não recebeu atendimento médico adequado e pediu acesso às imagens das câmeras corporais.

Tainara é mãe de duas crianças, de 12 e 7 anos, que atualmente estão sob os cuidados do pai. Enquanto ela luta pela vida, a família aguarda um desfecho que traga justiça ao caso. O “Fantástico” de hoje começa às 20h30.